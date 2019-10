Schwere Zeiten für Patrick Farkas. Foto: APA

Salzburg/Wien – Der erkrankte Salzburg-Profi Patrick Farkas hat am Freitag Unterstützungsbekundungen von mehreren Seiten erhalten. Genesungswünsche gab es unter anderem von "Bullen"-Trainer Jesse Marsch und -Sportdirektor Stefan Freund sowie von Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer, der mit seiner Mannschaft am Sonntag in der Fußball-Bundesliga in Wals-Siezenheim gastiert.

Farkas war am vergangenen Montag vor dem Training kollabiert und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Genaue Angaben zur Erkrankung des Rechtsverteidigers machte Salzburg nicht. Marsch hofft auf eine baldige Rückkehr des Burgenländers. "Er hat alle Unterstützung von uns. Er fehlt uns, weil er ein Vorbild ist für die ganze Mannschaft, ein super Typ, super Mensch, so wichtig für unsere Mannschaft. Es war schwierig für uns, das zu erleben."

Der Spirit

Der US-Amerikaner hatte zu Farkas am (heutigen) Freitag Kontakt. "Sein Spirit ist hoch. Ich habe keine Zweifel an seiner Rückkehr, wir helfen ihm in jeder Situation Schritt für Schritt", erzählte Marsch.

Auch Freund zeigte sich betroffen. "Mir ist in dieser Situation klar und bewusst geworden, dass es Wichtigeres gibt als Fußball. Da hat man gesehen, wie schnell der Fußball in den Hintergrund rückt." Farkas sei "einer der fittesten Spieler in unserer Mannschaft, lebt sehr gesund. Da sieht man, dass keiner gefeit ist, dass so etwas passieren kann", meinte der Sportchef.

Rapid-Coach Kühbauer schickte Farkas eine aufmunternde Botschaft. "Meinem burgenländischen Landsmann Patrick Farkas möchte ich nach seiner Erkrankung persönlich, aber auch im Namen des SK Rapid eine rasche Genesung wünschen", wurde der Ex-Teamspieler in einer Aussendung der Hütteldorfer zitiert. (APA, 25.10.2019)