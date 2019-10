Eine 36-jährige Frau und ein 50-jähriger Mann wurden in der Nacht auf Samstag tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Ermittler gehen von Mord und Suizid aus

Foto: APA/LUKAS HUTER

St. Pölten – In einem Hotel in St. Pölten hat sich in der Nacht auf Samstag eine Bluttat ereignet. Die Leichen einer Frau und eines Mannes wurden aufgefunden. Die Ermittler vermuten, dass es sich um Mord und anschließenden Suizid handelt.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich starben die 36-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und ein 50-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land durch Schüsse.

Tathergang noch unklar

Tatort war nach Polizeiangaben ein Zimmer im Cityhotel D&C in St. Pölten. Wer geschossen hatte, war noch Gegenstand von Untersuchungen. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Die Schüsse wurden gegen 0.20 Uhr aus einer Faustfeuerwaffe abgegeben.

Der Polizei zufolge wurden die beiden Toten bereits identifiziert, berichtet der "Kurier". "Es dürfte sich um ein Beziehungsdrama handeln", sagt ein Ermittler zu der Tageszeitung. Für andere Personen im Hotel habe überdies nie Gefahr bestanden. (APA, red, 26.10.2019)