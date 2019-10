In dieser Galerie: 2 Bilder Mikaela Shiffrin startete erwartet stark in die neue Saison. Foto: AP/ Alessandro Trovati Alice Robinson bestätigte – nicht unbedingt erwartet – ihr großes Talent. Foto: AP/ Marco Trovati

Sölden – Der Auftakt zum alpinen Ski-Weltcup hat standesgemäß begonnen. Die Dominatorin der Technikszene, Mikaela Shiffrin aus den USA, knallte im ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Rettenbachferner in 1:07,89 Minuten die Bestzeit in den Schnee. Für eine faustdicke Überraschung sorgte die erst 17-jährige Juniorenweltmeisterin Alice Robinson aus Neuseeland, die Shiffrin sehr nahe kam. Die sensationell Zweite in dieser Disziplin beim Weltcupfinale in Soldeu lag zunächst nur 14 Hundertstel zurück. Auf Rang drei reihte sich die Italienerin Federica Brignone (+0,86) ein.

Beste Österreicherin war Bernadette Schild (1,96) als Zwölfte. Als zweitbeste reihte sich Katharina Truppe (2,16) auf Rang 19 ein. Ricarda Haaser (2,46) als 23. und Eva-Maria Brem (2,52) als 25. schafften ebenso die Qualifikation für die Entscheidung (13 Uhr) der besten 30, wie Ramona Siebenhofer (2,60) und Franziska Gritsch (2,66), die als 27. bzw. 28. aber länger zittern mussten.

Überraschend stark waren die Slowenin Meta Hrovat (0,95) als Vierte und die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (1,06) als Fünfte. Dahinter platzierten sich die französische Vorjahressiegerin Tessa Worley (1,24) und die slowakische RTL-Weltmeisterin in Aare, Petra Vlhova (1,47), die unter blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein mit Startnummer eins ins Rennen gegangen war.

Nicht am Start war Österreichs Nummer eins, Stephanie Brunner, die nach ihrem dritten Kreuzbandriss in 17 Monaten pausieren muss. Sie war vergangene Saison in Sölden Fünfte, in den beiden Jahren davor jeweils Vierte. Für Anna Veith, 2014 Ex-aequo-Siegerin mit Shiffrin beim Auftakt, kam ein Start nach der Verletzungspause noch zu früh. Katharina Liensberger durfte mangels Ausrüstervertrag nicht mitmachen. (Thomas Hirner, 26.10.2019)