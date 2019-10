Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der Hilfsorganisation Sea Eye. (Archivbild) Foto: Fabian Heinz - boxfish gbr

Rom – Die Besatzung des deutschen Rettungsschiffs "Alan Kurdi" wird im Mittelmeer bei der Rettung von Migranten nach eigenen Angaben von libyschen Streitkräften bedroht. Es seien drei libysche Schiffe im Meer vor Ort, sie hätten gedroht, "Bordgeschütz klar zu machen", weil sie die Migranten übernehmen wollten, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye, Gorden Isler, der dpa am Samstag.

Ein Schlauchboot mit etwa 92 Migranten an Bord sei vor der libyschen Küste in Schwierigkeiten geraten, einige Menschen seien aus Panik bereits ins Wasser gesprungen. "Es ist eine sehr bedrohliche Situation", sagte Isler. Etwa zehn Migranten seien an Bord der "Alan Kurdi", die Crew sei in einem Schutzraum im Heck des Schiffes. "92 Menschen und 17 Rettungskräfte sind in Lebensgefahr", schrieb Isler zudem auf Twitter.

Die EU unterstützt die libysche Küstenwache darin, Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa wollen, zurück in das Bürgerkriegsland zu bringen. Die "Alan Kurdi" sei in der libyschen Such- und Rettungszone nicht in libyschen Territorialgewässern unterwegs, betonte Isler.

Treffen mit NGOs in Italien

Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese traf sich am Freitag mit Vertretern von Hilfsorganisationen, die in der Flüchtlingsrettung aktiv sind. Bei dem Treffen waren auch Vertreter des Außenministeriums sowie der italienischen Küstenwache anwesend. Zum Treffen wurden jene Organisationen eingeladen, die 2017 einen Verhaltenskodex mit dem Innenministerium unterzeichneten. Dort wird unter anderem festgehalten, dass die Schiffe der NGOs nur im äußersten Notfall in Hoheitsgewässer von Libyen einfahren dürfen.

Hilfsorganisationen begrüßten das Treffen. Man schätze die "Wiedereröffnung des Dialogs mit der Zivilgesellschaft", hieß es in einem Schreiben, das unter anderem von Sea Eye, Ärzte ohne Grenzen und Open Arms unterzeichnet wurde.

Von der extremen Rechten wurde das Treffen kritisiert. Lega-Chef Salvini zeigte sich etwa "sprachlos" darüber, dass seine Nachfolgerin die Organisationen eingeladen hatte. (APA, red, 26.10.2019)