Higuain fand kein Durchkommen gegen Lecce. Foto: REUTERS/Ciro De Luca

Lecce – Italiens Fußball-Meister Juventus hat in der neunten Serie-A-Runde überraschend Punkte liegengelassen. Der Rekordchampion musste sich am Samstag auswärts gegen Nachzügler Lecce mit einem 1:1 begnügen. Die Turiner gingen zwar in der 50. Minute durch einen Elfmeter von Paulo Dybala in Führung, sechs Minuten später gelang Lecce durch Marco Mancosu ebenfalls per Strafstoß der Ausgleich.

Vorlage für Inter

Der Titelverteidiger, bei dem Cristiano Ronaldo geschont wurde und gar nicht im Kader stand, drohte damit die Tabellenführung an Inter Mailand zu verlieren. Der Club von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro würde am Samstagabend mit einem Heimsieg über Parma (Beginn 18.00 Uhr) um einen Punkt an Juventus vorbeiziehen. (APA, 26.10.2019)