Stimmen

Alexander Schmidt (Trainer St. Pölten): "Ich habe meine Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr gut gesehen. Ich kann mich nicht an eine Chance erinnern, die wir zugelassen haben, und hatten selber Chancen, um in Führung zu gehen. Die 0:4-Niederlage ist brutal heute, das war eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. Insgesamt kann ich nicht sagen, dass mein Team grottenschlecht gespielt hat. Sturm hat minimale Fehler brutal ausgenutzt und uns mit dem 4:0 bestraft."

Nestor El Maestro (Trainer Sturm): "Wir sind glücklich und zufrieden. Die erste Halbzeit war nicht einfach für uns. Da hatten wir zu viel Ballbesitz, aber zu wenige Ankünfte im Angriffsdrittel. Trotzdem war es in Ordnung. Es war wichtig, geduldig zu bleiben und das erste Tor zu erzielen. Es war natürlich günstig für uns, dass wir das Tor so früh in der zweiten Halbzeit machen konnten."

Ticker-Nachlese

Wattens schlägt die Austria, Sturm-Kantersieg in St. Pölten

