39 Leichen wurden in einem Lastwagen in Großbritannien gefunden. Foto: APA/AFP/BEN STANSALL

Dublin/London – Der 25-Jährige wurde verhaftet, nachdem die Leichen von 31 Männern und acht Frauen in seinem Lkw gefunden wurden. Ihm wird 39-fache fahrlässige Tötung, Beteiligung am Menschenschmuggel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche vorgeworfen, teilte die Polizei in der britischen Grafschaft Essex am Samstag mit. Am Montag soll er vor Gericht erscheinen.

Neben dem Fahrer sind drei weitere Personen im direkten Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden. Ein fünfter Mann wurde am Samstag in Irland auf der Grundlage eines Haftbefehls wegen einer mutmaßlichen anderen Straftat verhaftet. Die Polizei in Essex habe Interesse bekundet, auch ihn zu befragen, teilte die Polizei in Dublin mit. (APA, red, 26.10.2019)