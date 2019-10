Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirbt an der Frontlinie im Donbass für einen Truppenabzug. Foto: APA/GISELA LINSCHINGER

Kiew – Nach Kritik ukrainischer Nationalisten an seiner Politik hat Präsident Wolodymyr Selenskyj an der Frontlinie im Donbass für den geplanten Truppenabzug geworben. "Mir ist gleich, mit wem Waffenruhe geschlossen wird, wir müssen das Territorium zurückholen und das Töten beenden", sagte der 41-Jährige am Samstag in dem Ort Solote im Gebiet Luhansk, rund 600 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt.

Bei einigen Aktivisten ist der Widerstand gegen den Truppenabzug groß, weil sie befürchten, dass die seit mehr als fünf Jahren andauernden Kämpfe umsonst gewesen sein könnten. Die Nationalisten wollen auch verhindern, dass der umkämpfte Donbass einen Sonderstatus erhält.

Ukrainische Nationalisten demonstrierten Anfang Oktober gegen einen Truppenabzug. Foto: APA/AFP/GENYA SAVILOV

Aktivisten demonstrierten gegen Rückzug ukrainischer Truppen

"Die Menschen hier wollen den Abzug", sagte Selenskyj. Er verstehe, dass Soldaten Sorgen hätten, sagte der Staatschef. Auf einem Video war zu sehen, wie er in grüner Allwetterkleidung gemeinsam mit Demonstranten an einem Lagerfeuer nur wenige Hundert Meter entfernt von den Positionen der prorussischen Separatisten sitzt.

Anfang Oktober waren bei Solote und dem Ort Petriwske im Donezker Gebiet sogenannte Truppenentflechtungen geplant gewesen. Dabei sollen sowohl Regierungstruppen als auch Rebellen ihre Soldaten einschließlich Waffen um mindestens einen Kilometer zurückziehen. Dagegen gab es landesweit größere Demonstrationen.

Die Aktivisten drohten damit, die von der Armee verlassenen Stellungen einzunehmen. Mit der Entmilitarisierung soll der festgefahrene Friedensprozess aktiviert und ein Gipfeltreffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin ermöglich werden. In dem seit 2014 andauernden Konflikt starben nach UN-Schätzungen rund 13.000 Menschen. (APA, 26.10.2019)