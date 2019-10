In dieser Galerie: 2 Bilder Max Verstappen startet im Mexiko-GP von Startplatz eins. Foto: APA/AFP/PEDRO PARDO Sebastian Vettel fuhr hinter seinem Teamkollegen Leclerc auf Platz zwei. Foto: REUTERS/Carlos Jasso

Mexiko-Stadt – Der Niederländer Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 20.10 Uhr MEZ/ORF eins, RTL und Sky) am Grünen Tisch verloren. Die Rennkommissare belegten den Red-Bull-Piloten nach einer Anhörung mit einer Rückversetzung um drei Startplätze, weil er unter Gelber Flagge die Bestzeit erzielt hatte. Die Formel-1-Regeln besagen, dass die Fahrer bei diesem Signal deutlich vom Gas gehen müssen. Zudem erhält Verstappen zwei Strafpunkte.

Dadurch startet Ferrari-Pilot Charles Leclerc von Platz eins in den 18. Saisonlauf, sein Teamkollege Sebastian Vettel rückt in die erste Startreihe auf. Damit geht Ferrari zum sechsten Mal in Folge von der Pole Position in ein Rennen. Hoffnungsschimmer für Verstappen: In den vergangenen beiden Jahren war jeweils er der strahlende Sieger im Autodromo Hermanos Rodriguez.

Bottas' Unfall.

Untersuchung

Nach dem Unfall des Mercedes-Piloten Valtteri Bottas (Finnland) hatte Verstappen seine Bestzeit im Qualifying unter Gelber Flagge nochmals verbessert. Die Stewards stützten sich bei ihrem Urteil auf Video-, Audio- und Telemetrie-Daten. Ferner verglichen sie das Verhalten Verstappens mit dem anderer Piloten in dieser Situation.

"Die Rennkommissare stellten auf den Bildern an Bord von Wagen 33 fest, dass die wehende gelbe Flagge deutlich sichtbar war und mit ausreichender Aufmerksamkeit gezeigt wurde. Der vorherfahrende Wagen 5 (Vettels Ferrari; d.Red.) hat die Geschwindigkeit vorschriftsmäßig deutlich reduziert", hieß es in der Begründung.

Verstappens vermeintliche Pole-Runde. Bei 1:17 sieht man links die Gelbe Flagge.

Keine Einsicht

Verstappen selbst hatte bei der Pressekonferenz unmittelbar nach dem Qualifying erklärt: "Mir war bewusst, dass Valtteri gecrasht ist." Auf die Frage, ob er vom Gas gegangen sei, antwortetet Verstappen knapp: "Hat nicht danach ausgesehen, oder?" Er ergänzte lapidar: "Man wird mir die Rundenzeit streichen, aber die andere Runde war ja auch gut." Diese hätte tatsächlich ebenfalls zu Startplatz eins gereicht.

Hamilton reicht Platz drei zum Titel

Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes rückte im Zuge der Verstappen-Strafe auf Startplatz drei vor, er kämpft in Mexiko um den vorzeitigen Titelgewinn. Der Engländer liegt 64 WM-Punkte vor seinem einzig verbliebenen Meisterschaftskontrahenten Bottas.

Um sich am Sonntag zum sechsten Mal die Krone aufzusetzen, muss Hamilton 14 Zähler mehr holen als der Finne, der Startplatz sechs holte. Teamchef Toto Wolff erklärte, dass Bottas "zu 90 Prozent" ohne Strafe bleiben dürfte, komplett ausschließen wollte er den Austausch relevanter Teile am Samstagabend aber nicht. (sid, 27.10.2019)

Qualifying für den Formel 1 Grand Prix von Mexiko:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:14,758 Min. *um drei Plätze strafversetzt

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:15,024

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:15,170

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:15,262

5. Alexander Albon (THA) Red Bull 1:15,336

6. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:15,338

7. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1:16,014

8. Lando Norris (GBR) McLaren 1:16,322

9. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:16,469

10. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:16,586 (alle in Q3)

11. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1:16,687

12. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:16,885

13. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1:16,933

14. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:16,967

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:17,269 (alle im Q2)

16. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1;18,065

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:18,436

18. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:18,599

19. George Russell (GBR) Williams 1:18,823

20. Robert Kubica (POL) Williams 1:20,179 (alle im Q3)

Provisorische Startaufstellung (Änderungen bis eine Stunde vor dem Rennen möglich):

1. Reihe:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari

2. Reihe:

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes

4. Max Verstappen (NED) Red Bull-Honda

3. Reihe:

5. Alexander Albon (THA) Red Bull-Honda

6. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes

4. Reihe:

7. Carlos Sainz (ESP) McLaren-Renault

8. Lando Norris (GBR) McLaren-Renault

5. Reihe:

9. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso-Honda

10. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso-Honda

6. Reihe:

11. Sergio Perez (MEX) Racing Point-Mercedes

12. Nico Hülkenberg (GER) Renault

7. Reihe:

13. Daniel Ricciardo (AUS) Renault

14. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo-Ferrari

8. Reihe:

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo-Ferrari

16. Lance Stroll (CAN) Racing Point-Mercedes

9. Reihe:

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas-Ferrari

18. Romain Grosjean (FRA) Haas-Ferrari

10. Reihe:

19. George Russell (GBR) Williams-Mercedes

20. Robert Kubica (POL) Williams-Mercedes