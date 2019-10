Der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi soll in Syrien bei einem Einsatz des US-Militärs ums Leben gekommen sein. Foto: AP

Bagdad – Der Anführer der radikal-islamischen IS-Miliz Abu Bakr al-Bagdadi ist nach Angaben von irakischen Sicherheitskreisen in der nordsyrischen Provinz Idlib getötet worden. Man habe eine entsprechende Bestätigung aus Syrien erhalten, sagten zwei Vertreter der irakischen Sicherheitskräfte am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.

"Unsere Quellen in Syrien haben dem Team des irakischen Geheimdienstes, das nach Bagdadi suchte, bestätigt, dass er zusammen mit seinen Leibwächtern in Idlib getötet wurde", sagte einer der Insider. Bagdadis Versteck sei entdeckt worden, als er versucht habe, seine Familie aus Idlib heraus zur Grenze zur Türkei zu bringen.

Sondereinsatz des US-Militärs

Ein US-Vertreter teilte mit, ein Sondereinsatz des Militärs am Samstag habe den Iraker zum Ziel gehabt. Bagdadi soll demnach eine Sprengstoffweste gezündet haben, als die US-Spezialkräfte angriffen. Der Einsatz sei im Geheimen vorbereitet und von US-Präsident Donald Trump angeordnet worden sein. Wie der Fernsehsender CNN berichtete, will das US-Militär den Tod des IS-Anführers aber erst bestätigen, wenn alle Tests abgeschlossen sind. Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Der größte Teil von Idlib steht unter der Kontrolle des syrischen Al-Kaida-Ablegers Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Das US-Präsidialamt kündigte eine wichtige Erklärung von US-Präsident Donald Trump für Sonntag (14.00 Uhr MEZ) an. Das US-Nachrichtenmagazins "Newsweek" berichtete unter Berufung auf US-Armeekreise, der IS-Anführer sei getötet worden. Einzelheiten nannte er allerdings nicht. Trump hatte zuvor im Onlinedienst Twitter geschrieben: "Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert!" Mehr verriet aber auch er nicht.

IS-Anführer seit 2010

Bagdadi führte den IS seit 2010. Damals war die Miliz noch ein Ableger der Extremistenorganisation Al-Kaida im Irak. Sie spaltete sich aber ab. Der IS kontrollierte bis 2017 große Teile Syriens und des Iraks, gilt aber inzwischen als militärisch besiegt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht beherrschte der IS ein Gebiet, das von Nordsyrien über die Landesgrenze hinweg bis kurz vor die irakische Hauptstadt Bagdad reichte. Millionen Menschen hatten unter den Extremisten zu leiden. Bagdadi hatte in dem Gebiet ein Kalifat ausgerufen und sich zum Herrscher erklärt.

Zuletzt hatte der IS im April ein Video veröffentlicht, das den schon mehrfach totgesagten al-Baghdadi zeigen soll. Darin rief er seine Anhänger auf, den Kampf trotz des Verlusts ihres "Kalifats" fortzusetzen. Im September rief der IS-Anführer seine Anhänger in einer Audiobotschaft zur Befreiung gefangener Kämpfer und ihrer Familien auf. (APA, red, 27.10.2019)