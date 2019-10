Der Militäreinsatz der Türkei in Syrien richtet sich gegen die YPG, die von der Regierung in Ankara als Terror-Organisation angesehen wird. Foto: APA/AFP/OMAR HAJ KADOUR

Tall Abyad – In der Region Ras al-Ain im Nordosten Syriens hat nach Angaben der Regierung in Ankara die kurdische Miliz YPG das türkische Militär angegriffen. Ein Soldat sei getötet, fünf weitere verletzt, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die Angreifer hätten mit Raketen und Granatwerfern gefeuert. Das türkische Militär habe angemessen reagiert.

Der Militäreinsatz der Türkei in Syrien richtet sich gegen die YPG, die von der Regierung in Ankara als Terror-Organisation angesehen wird. Die Kurden-Miliz war ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen die radikal-islamische IS-Miliz in Syrien. Die USA machten mit einem Abzug ihrer Truppen aus dem Nordosten Syriens den Weg für die türkische Offensive frei.

Die Türkei will in der Region eine Sicherheitszone errichten. Sie hat sich mit Russland auf eine Feuerpause verständigt. Außerdem vereinbarten die Präsidenten der beiden Staaten, dass sich die kurdischen Einheiten aus dem 30 Kilometer breiten Streifen an der türkisch-syrischen Grenze zurückziehen. Russland ist der engste Verbündete des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. (APA, 27.10.2019)