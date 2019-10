Foto: Getty Images/iStockphoto

Kottingbrunn – Ein 31-jähriger Familienvater soll am Sonntag in Kottingbrunn, Bezirk Baden, seine 29-jährige Frau und seine zweijährige Tochter erstochen haben. Ein weiteres Kind wurde offenbar schwer verletzt. Der elf Monate alte Bub wurde via Hubschrauber ins Wiener SMZ-Ost geflogen. Der beschuldigte Mann wurde festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntagvormittag einen Online-Bericht der Tageszeitung "Österreich" bestätigte. (APA, 27.10.2019)