Zwei Tore in letzten zehn Minuten stellten Vorsprung auf Ried wieder her

Applaus, Applaus. Foto: GEPA pictures/ HPYBET

Wien – Austria Klagenfurt liegt auch nach der zwölften Runde der 2. Fußball-Liga zwei Punkte vor der SV Ried an der Tabellenspitze. Die Kärntner feierten am Sonntag einen erst im Finish sichergestellten 2:0-Auswärtssieg gegen den FAC, die Tore erzielten Darijo Pecirep (83.) und Sandro Zakany (93.). Ried hatte bereits am Freitag 3:2 bei Wacker Innsbruck gewonnen. (APA, 27.10.2019)