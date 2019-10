In dieser Galerie: 3 Bilder Harte Arbeit. Foto: APA/HANS PUNZ Gestreckt. Foto: REUTERS/Lisi Niesner Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Wien – Dominic Thiem hat das Finale des Wiener Stadthallen-Turniers gegen Diego Schwartzman 3:6, 6:4, 6:3 gewonnen. Das war für den topgesetzten Österreicher aber ein hartes Stück Arbeit: Der an Nummer fünf gesetzte Argentinier spielte groß auf und brachte auch die härtesten Schläge mühelos und präzise zurück, so ging der erste Satz relativ klar an den Außenseiter.

Im zweiten Satz seines ersten Finales bei Österreichs einzigem ATP-500-Turnier gelang Thiem bei 4:4 ein Break – ein Wendepunkt in der Partie. Der Lichtenwörther servierte zum Satzgewinn souverän aus und holte sich zum Start des dritten Satzes sofort ein Break. Diese Führung gab er nicht mehr aus der Hand und verwandelte bei Aufschlag Schwartzman seinen ersten Matchball.

Thiem ist nach Horst Skoff (1988) und Jürgen Melzer (2009, 2010) der dritte Österreicher, der das Turnier in der Stadthalle gewinnt. Thiem ist nun auch der einzige Spieler auf der ATP-Tour, der 2019 schon fünf Titel gewonnen hat. Zuvor hatte er in Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel und Peking den Siegerscheck geholt. Es ist der 16. ATP-Titel für den Weltranglisten-Fünften, der 500 ATP-Punkte und ein Preisgeld in Höhe von 474.295 Euro brutto wert ist. Schwartzman durfte sich mit 283.205 Euro und 300 Zählern trösten. (red, APA, 27.10.2019)