Die Möglichkeiten neuer Zukunftstechnologien können sogar unsere Sexualität verändern: "Homo digitalis – Wie lange sind wir noch Mensch?", 23.30, ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Läden mit Geschichte Lissabon profitiert von den Touristenschwärmen, leidet aber auch darunter. Immobilien werden aufgekauft. Das Label "Laden mit Geschichte" rettet alte Geschäfte vor Bauspekulation. Nun hat die Stadtverwaltung ein eigenes Gesetz beschlossen und schickt Rettungsteams in den Kampf ums "Überleben der alten Seele Lissabons". Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Die Tricks der Discounter Premiumqualität, Fleisch aus "artgerechter" Haltung, Wein geschmückt mit prominentem Namen, und das alles zu besonders günstigen Preisen. Ist das überhaupt möglich? 21.05 Der große Drogeriemarkt-Test: Nicht immer halten die Eigenmarken der Ketten, was sie versprechen. 21.55Mythos Schnäppchen: Über Billiganbieter und Outlet-Center, die mit günstiger Markenkleidung werben. 22.45Supermarkt oder Discounter? Der Geld-Gheck.Bis23.20, ORF 3

20.15 NS-VERGANGENHEIT

Der Staat gegen Fritz Bauer (D 2014, Lars Kraume) Fritz Bauer (Burghart Klaußner) ist Generalstaatsanwalt und hat sein Leben der Jagd auf NS-Verbrecher verschrieben. Sein größter Fall: Adolf Eichmann. Bauer sieht den Fall schon als hoffnungslos an, als ihn ein Brief erreicht. Ein Mann behauptet, Adolf Eichmann in Argentinien aufgespürt zu haben. Mehrfach prämierter Film über einen mutigen Juristen, der einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen NS-Vergangenheit leistete. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Unter den Sternen Der Bergfotograf Paul Zizka sucht die Sterne am Himmel bei möglichst klarer Sicht und wenig Lichtverschmutzung. Fündig wird er zum Beispiel auf Gipfeln der kanadischen Rocky Mountains, in den wilden Dünen Namibias und im unendlichen Eis Grönlands. Bis 21.00, 3sat

21.00 DISKUSSION

Hart aber fair: Der Osten wählt, der Westen schaut gequält: Sieht so die Einheit aus? Gäste von Frank Plasberg: Herfried Münkler (Politikwissenschafter), Hajo Schumacher (Journalist), Dirk Neubauer (SPD), Antje Hermenau (Freie Wähler Sachsen), Joerg Helge Wagner (Journalist). Bis 22.15, ARD

21.05 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: Leidensmüde – der Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben. / Die vergessenen Kinder von Ruinerwold und Josef B. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: Leonardo im Louvre. / 30 Jahre Mauerfall. / Die weiblichen Seiten des Kinos – Viennale 2019. Neue Filme von Jessica Hausner und Sabine Derflinger, dazu wird an das Werk von Louise Kolm-Fleck erinnert. 23.30Homo Digitalis: Wie lange sind wir noch Mensch?Bis 0.00, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Rabiat David Donschen reist durch ein Land, in dem viele von Klimaschutz sprechen, aber nur wenige ihn wirklich ernst angehen. Bis 23.30, ARD (Doris Priesching, 28.10.2019)