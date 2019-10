Im neuen "Tatort" mit dem Titel "Elefant im Raum" geht es um einen vermeintlichen Anschlag auf ein Schiff am Vierwaldstättersee. Luzerns Elite aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist dabei und mittendrin auch der "Tatort"-Kommissar Reto Flückiger. Als er bemerkt, dass etwas auf dem Dampfer nicht stimmt, ist es bereits zu spät: Lichtblitze, Rauch, Scheiben bersten – es kommt zu einer Panik an Bord. Der Kapitän stirbt. Alles deutet auf einen Anschlag hin.

Flückiger und Liz Ritschard verfolgen die Spur eines Passagiers, der offenbar kurz davor von Bord gegangen ist. Beim Verschwundenen handelt es sich um einen stadtbekannten, eigenwilligen Kantonsrat. Ist der Mann Täter oder gar Opfer? Und warum wird Flückiger das Gefühl nicht los, ständig beobachtet zu werden? In ihrem letzten Fall geraten die beiden Luzerner Ermittler in ein scheinbar undruchdringliches Dickicht aus Mord, Falschinformationen und Intrigen bis in die höchsten Ebenen.