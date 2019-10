Napoli liegt weiter sechs Punkte hinter Juventus. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Ferrara – Napoli hat aus dem Patzer von Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin in der 9. Serie-A-Runde kein Kapital geschlagen. Nach dem 1:1 von Juve am Vortag gegen Lecce musste sich Salzburgs-Champions-League-Gegner bei SPAL Ferrara mit dem gleichen Resultat zufriedengeben. Jasmin Kurtic (16.) egalisierte die frühe Führung der Neapolitaner aus der 9. Minute, als Arkadiusz Milik getroffen hatte.

Auch der Zweite Inter Mailand hatte am Samstag nur einen Punkt geholt, gegen Parma gab es ein 2:2-Remis. In der Tabelle hat Napoli als Vierter weiter sechs Punkte Rückstand auf Leader Juventus. Inter liegt einen Zähler hinter den Turinern auf dem zweiten Platz. Dritter ist Atalanta Bergamo, das am Sonntag einen 7:1-Kantersieg gegen Udinese feierte. (APA, 27.10.2019)