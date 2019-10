Junuzovic sichert Bullen einen denkbar knappen 3:2-Sieg in der 94. Minute

Salzburg gewinnt am Ende doch. Foto: APA/Krug

RB Salzburg ist auch nach der 12. Runde der Fußball-Bundesliga ungeschlagen an der Tabellenspitze. Der Meister gewann am Sonntag das Spitzenspiel gegen Rapid dank eines Freistoß-Treffers von Zlatko Junuzovic in der 94. Minute mit 3:2 und führt weiter drei Punkte vor dem LASK. (red, 27.10.2019)

Fußball-Bundesliga – 12. Runde:

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 3:2 (2:1). Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.218 (ausverkauft), SR Drachta.

Tore:

1:0 (31.) Szoboszlai (Elfmeter)

2:0 (38.) Haaland

2:1 (45.+1) Knasmüllner

2:2 (87.) Barac

3:2 (94.) Junuzovic (Freistoß)

Salzburg: Coronel – Pongracic, Onguene, Wöber – Kristensen, Junuzovic, Ulmer – Minamino (66. Mwepu), Szoboszlai (89. Koita) – Hwang, Haaland (75. Daka)

Rapid: Strebinger – Hofmann, Dibon, Barac – Stojkovic, Velimirovic, D. Ljubicic, Schwab, Ullmann – Knasmüllner (58. Arase), Fountas (63. Badji)

Gelbe Karten: Haaland bzw. Keine

Die Besten: Haaland, Junuzovic bzw. Dibon, Schwab

Anm.: Salzburgs Hwang scheiterte mit einem Elfmeter (34.) an Rapid-Goalie Strebinger.