Liverpool gewinnt die Neuauflage des Champions League Finales. Foto: REUTERS/Phil Noble

Liverpool – Liverpool hat die Neuauflage des Champions-League-Finales gegen Tottenham Hotspur mit 2:1 gewonnen. Der englische Fußball-Vizemeister musste am Sonntag an der Anfield Road einen frühen Schockmoment gegen die "Spurs" wegstecken und drehte die Partie nach 0:1-Rückstand in der zweiten Hälfte. In der Tabelle haben die "Reds" komfortable sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City.

Tottenham legte blitzartig los. Harry Kane brachte sein Team in der ersten Minute per Kopf in Führung, nachdem Son Heung-min unmittelbar davor an die Latte geschossen hatte. Das 1:0 hatte bis zur 52. Minute Bestand, dann traf Kapitän Jordan Henderson mit einem ansatzlosen Schuss von innerhalb des Strafraums. Liverpool erhöhte anschließend den Druck weiter, das führte in der 75. Minute zu einem Elfmeter nach Foul an Sadio Mane. Mohamed Salah verwandelte sicher.

Arsenal musste sich im Stadtderby gegen Crystal Palace mit einem 2:2-Heimremis begnügen. Verteidiger Sokratis freute sich in der 84. Minute bereits über einen Doppelpack, nachdem er in der 7. Minute das 1:0 erzielte hatte. Mittels Video Assistant Review (VAR) wurde der Treffer jedoch aberkannt. Grund: Der Video-Referee hatte in der Entstehungsgeschichte ein Vergehen ausgemacht. Manchester United feierte bei Norwich City einen 3:1-Pflichtsieg. (APA, 27.10.2019)