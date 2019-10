"Wir können nur in Europa und mit Europa erfolgreich sein", sagt der deutsche Wirtschaftsminister. Bitkom-Chef warnt hingegen vor deutscher Außenseiterrolle

Vor dem Start des Digital-Gipfels der deutschen Regierung hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an die Unternehmen appelliert, sich für globale Lösungen zu öffnen. "Wer global denkt und seine Plattformen auch für andere öffnet, schafft den großen Durchbruch", schreibt der deutsche Wirtschaftsminister in einem Beitrag für das "Handelsblatt" vom Montag. "Eines ist klar: Wir können nur in Europa und mit Europa erfolgreich sein."

Das zweitägige Treffen beginnt am Vormittag in Dortmund, dabei diskutieren Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft die Gestaltung des digitalen Wandels. Schwerpunkt in diesem Jahr sind digitale Plattformen – also Suchmaschinen, Vergleichs- und Bewertungsportale, Marktplätze, Handelsplattformen, Medien- und Inhaltsdienste, Online-Spiele sowie soziale Netzwerke.

Keine nationalen Alleingänge

Nötig für den Erfolg sei eine ambitionierte Fortentwicklung des europäischen Binnenmarkts – mit möglichst einheitlichen Spielregeln und ohne nationale Alleingänge, forderte Altmaier. "Nur so können insbesondere junge Unternehmen schnell und unbürokratisch in Europa expandieren und zu großen, erfolgreichen Plattformen heranwachsen." Es sei "unverzichtbar", dass Deutschland und Europa "vom reinen Nutzer auch zum Anbieter und Gestalter in der Plattformökonomie werden".

Die großen Öl-, Auto- und Mischkonzerne lägen wertmäßig nicht mehr an der Spitze, sondern digitale Plattformen. Von den zehn wertvollsten börsennotierten Unternehmen verfolgten 2018 sieben eine digitale Plattformstrategie, gab Altmaier zu bedenken. "Keines von ihnen kommt aus Europa."

Außenseiterrolle

Der Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, hat hingegen vor einer Außenseiterrolle Deutschlands bei der Digitalisierung gewarnt. "Deutschland ist die weltweit viertgrößte Volkswirtschaft, aber bei der Digitalisierung spielen wir nicht mehr vorne mit", sagte Berg der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).

Viele digitale Vorzeigeprojekte wie die elektronische Gesundheitskarte seien mehr oder weniger gescheitert. "Wir wollen flächendeckenden Mobilfunk, aber möglichst ohne Masten", kritisierte Berg. 1.000 Genehmigungsverfahren für Funkmasten seien derzeit überfällig. "Es scheitert nicht unbedingt am politischen Willen, aber an Strukturen, die Deutschland bei der Digitalisierung an die analoge Kette legen."

Schleppendes Vorgehen

Berg kritisierte auch ein schleppendes Vorgehen der Verwaltung. "Beim E-Government gehören wir europaweit zu den Schlusslichtern und verlieren Jahr für Jahr an Boden, während Länder wie Dänemark, Österreich oder Litauen das Tempo vorgeben."

Um Deutschland zu einem "digitalen Antreiber" zu machen, brauche es eine konsistente Strategie, sagte der Bitkom-Chef. "Wir brauchen die volle Konzentration auf unsere spezifischen Stärken, wie die Automobilwirtschaft, vernetzte Industrieproduktion oder KI-Forschung, statt einer Ressourcenverteilung mit der Gießkanne."

Der Digitalgipfel der deutschen Regierung findet am Montag und Dienstag in Dortmund statt. (APA/AFP, 28.10.2019)