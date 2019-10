In einem ersten Schritt werden 67 Prozent an Shanghai Chargedot erworben

Der Schweizer Industriekonzern ABB übernimmt einen chinesischen Anbieter von Ladestationen für Elektroautos. Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Der Schweizer Industriekonzern ABB übernimmt einen chinesischen Anbieter von Ladestationen für Elektroautos. Zunächst werden 67 Prozent der Firma Shanghai Chargedot New Energy Technology gekauft, wie ABB am Montag mitteilte. In den kommenden drei Jahren habe der Elektronikkonzern jedoch die Möglichkeit, die Beteiligung auszubauen.

Die 2009 gegründete neue Tochter beschäftigt 185 Mitarbeiter und liefert Ladestationen mit der zugehörigen Software. An dem Unternehmen ist unter anderem der chinesische Autobauer SAIC beteiligt, mit dem ABB künftig zusammenarbeiten will. Details zum Kaufpreis gab ABB nicht bekannt. (APA/Reuters, 28.10.2019)