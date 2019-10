Claes Bang ist in der Titelrolle zu sehen. Die Premiere wird für diesen Winter erwartet

In der Rolle von Graf Dracula: Claes Bang. Screenshot: Youtube/BBC/Netflix

Kein Mangel an Blut und anderen Schockeffekten herrscht im ersten Trailer zur Minserie "Dracula". Die britische BBC und der Streamingriese Netflix geben mit dem Clip einen ersten Vorgeschmack auf ihre Co-Produktion. Verantwortlich für die neue Adaption von Bram Stokers oftmals verfilmtem Roman sind die Macher von "Sherlock".

Die Premiere wird für diesen Winter erwartet. Die Neuauflage des Klassikers begleitet Dracula laut Neflix von seinen Ursprüngen in Osteuropa bis hin zu seinen Kämpfen gegen Van Helsings Nachfahren und darüber hinaus.

Geschrieben wurde die dreiteilige Serie von Mark Gatiss and Steven Moffat, in der Titelrolle ist Claes Bang ("The Square") zu sehen. Unter den weiteren Schauspielern finde sich John Heffernan, Sacha Dhawan, Nathan Stewart-Jarrett, Dolly Wells und Joanna Scanlan. (red, 28.10.2019)