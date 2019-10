Chance the Rapper in der Rolle des Sportreporters hat keine Ahnung, was er bei einem Event zu berichten hat

Saturday Night Live hat professionelles Gaming aufs Korn genommen. Mit dabei: US-Musiker Chance The Rapper. Foto: Screenshot/GameStandard

Saturday Night Live hat sich mit einem Sketch über E-Sport lustig gemacht. Prominenter Teilnehmer der Spaßeinlage war Chance the Rapper. Der Musiker übernahm die Rolle eines Sportreporters, der primär über Basketballspiele berichtet und aufgrund des Ausfalls eines Kollegen zu einer Partie League of Legends (LoL) ausrücken musste. Das Problem des Sportreporters ist allerdings, dass er so gut wie keine Ahnung von dem MOBA hat.

Saturday Night Live

Reporter hat keine Ahnung

"Wie geht es dir?", wird der Außenreporter von seinem Kollegen im Studio gefragt. "Verwirrt. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass es sich bei League of Legends um ein Basketball-Spiel mit Legenden handelt. Das ist es aber definitiv nicht", antwortet Chance the Rapper in der Rolle des Reporters namens Laz. In dem rund fünfminütigen Clip wird viel mit Stereotypen gearbeitet – der Sportreporter kann nicht ganz nachvollziehen, wieso sich Menschen eine Partie LoL ansehen.

"Wie bei einem Beatles-Konzert"

"Hier sitzen zehn Nerds vor einem Computer mit einem Headset auf ihren Köpfen, während ihnen 20.000 Menschen zujubeln. Das ist fast so wie auf einem Beatles-Konzert. Ich wusste echt nicht, dass es sowas gibt", schildert der Reporter weiter. Auf die Frage zu der Strategie beim letzten Teamfight rund um den Nexus einer Mannschaft antwortet Paz, dass er im Grunde keine Ahnung hat, was da nun vor sich geht.

EpicSkillshot - LoL VOD Library

E-Sport mit immer mehr Zuschauern

E-Sport zieht immer mehr Zuschauer an. Für Außenstehende kann eine professionelle Partie LoL, Dota, Overwatch, Counter Strike oder Fortnite anfangs befremdlich und verwirrend wirken. Genannte Games zählen zu den populärsten E-Sports-Titeln. Setzt man sich mit den Spielen und daraufhin hin mit dem hohen Professionalisierungsgrad der Mannschaften auseinander, kommt oft das Einsehen, wieso nun so viele Menschen anderen beim Spielen zusehen. (dk, 28.10.2019)