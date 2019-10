Einparken ist grundsätzlich ein Problem, die Lücke ist einfach immer zu klein für die Autofahrerin. Dabei ist es schon einmal ein Erfolgserlebnis, das Ziel überhaupt zu erreichen, ist man doch als Frau komplett orientierungslos. Auch eine Straßenkarte hilft da nur wenig, denn Kartenlesen gehört nicht wirklich zu den weiblichen Fertigkeiten. Eh klar, typisch Frau eben. Und das ist nur eines der wiederkehrenden Klischees, mit denen sich Frauen zeit ihres Lebens konfrontiert sehen.

Schuhe shoppen ist das Schönste – oder? Getty Images/iStockphoto/xavierarnau

Man ist darüber hinaus auch nahe am Wasser gebaut, redet die ganze Zeit – am liebsten über Gefühle – und neigt hysterisch dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Shoppen zählt zu den wichtigsten Hobbys, und da vor allem natürlich Schuhe, die man zur ausgedehnten Schuhkollektion hinzufügen kann.

Alle Frauen warten nur darauf, endlich Mutter zu werden, doch sollten sie vor einem gewissen Alter weder Kinder noch Partner vorweisen können, finden sie sich unausweichlich mit einem Dutzend Katzen wieder. Frauen meiden lieber jegliches Risiko und sind generell vorsichtiger. Auch Heimwerken gehört nicht zu ihren Stärken, zumindest bei Heterofrauen.

Wer dafür extrem gut heimwerken kann, sind lesbische Frauen. Wie gut, dass sie ohnehin meist schon das passende Gewand dafür haben, denn im Holzfällerhemd lässt es sich besonders gut schrauben und hämmern. Sie haben alle kurze Haare und hassen Männer, sonst wären sie schließlich keine Lesben – aber im Grunde sind sie alle nur den einen, richtigen Mann von der Heterosexualität entfernt.

Das ist natürlich alles schwer überzeichnet, und nur zähneknirschend würde man zugeben, sich in der einen oder anderen Zuschreibung wiederzufinden. Wenn einem allerdings von frühester Kindheit an – wenn auch nicht unbedingt beabsichtigt –von Eltern und Umfeld "passende" Verhaltensmuster, Interessen und Rollenbilder anerzogen oder "unpassende" abgewöhnt werden, dann ist es kein Wunder, wenn manche Stereotype am Ende tatsächlich zutreffen.

Welche Vorurteile hören Sie als Frau am häufigsten – und welche treffen tatsächlich auf Sie zu?

Inwiefern können Sie an sich selbst "gendertypisches" Verhalten feststellen? Was trifft auf Sie so gar nicht zu? Was schon? Und wie erklären Sie sich das? Welches absurde Vorurteil regt Sie am meisten auf? (aan, 29.10.2019)