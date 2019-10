So dezent wie Schmuck und Juwelen von Tiffamy's sind die Taschen von Louis Vuitton nicht. aber nicht weniger begehrt. Foto: Reuters / Stephane Mahe

Paris / New York – In der Luxusbranche bahnt sich eine Deluxe-Übernahme an: Der französische Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) sei mit einem Übernahmeangebot im Volumen von 14,5 Milliarden Dollar (rund 13 Milliarden Euro) an den amerikanischen Edeljuwelier Tiffany herangetreten, berichten Insider.

Der Konkurrent der Gucci-Mutter Kering habe den New Yorkern ein vorläufiges, nicht-bindendes Angebot unterbreitet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Tiffany habe bereits Berater engagiert, die das Gebot des französischen Mutterunternehmens von Edelmarken wie Louis Vuitton, Givenchy oder Dior prüfen. Es gebe aber keine Garantie, dass es zu einer Transaktion komme. Der Konzern, bestätigte am Montag in Paris, Vorgespräche mit den Amerikanern über eine Übernahme geführt zu haben. Tiffany lehnte eine Stellungnahme ab.

Weltberühmt sind die Tiffany-Verpackungen Foto: AP / Wilfredo Lee

Der 1937 in Manhatten von Charles Lewis Tiffany gegründete Schmuckkonzern Tiffany ist weltweit bekannt für seine türkisblauen Kartons und berühmt für seine Rolle im Hollywood-Streifen "Frühstück bei Tiffany". Als berühmtestes Geschäft gilt der Flagship-Store in der Fifth Avenue in New York.

Tiffany ist an der Börse rund zwölf Milliardden Dollar (10,8 Milliardden Euro) wert, die Franzosen kommen fast auf das Zwanzigfache. Eine Übernahme von Tiffany wäre der bisher größte Zukauf von LVMH. 2017 bezahlten die Franzosen sieben Milliardden Dollar für die restlichen Anteile von Christian Dior.

Tiffany ist an der Börse mit knapp zwölf Milliarden Dollar bewertet. Der US-Konzern leidet unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Für den weltgrößten Luxusartikelhersteller LVMH brächte der Deal einen gewaltigen Schub auf dem US-Markt, auf dem er seit Jahren versucht, zu expandieren. (Reuters, dpa, 28.10.2019)