Call of Duty: Modern Warfare ist seit dem 25. Oktober verfügbar. Das Game von Infinity Ward bietet einerseits eine Kampagne und einen Multiplayer-Modus. Erste Medien haben bereits ein Fazit zu dem Shooter von Activision-Blizzard gefällt. Auf Metacritic, wo die Punktewertungen von unterschiedlichen Outlets gesammelt werden, hält das Spiel für PC und Konsolen aktuell bei 86 von 100 Punkten.

Bei TrueGaming ist man etwa der Meinung, dass es sich bei Call of Duty: Modern Warfare um den bislang besten Teil handelt. "Modern Warfare bringt die Serie mit einer exzellenten Kampagne und verschiedenen Co-Op-Modi zurück", schreibt man dort. Auch bei Easy Allies schließt man sich dem Lob an. "Call of Duty: Modern Warfare schafft es eine Serie neu zu interpretieren. Vereinzelte Neuerungen verfeinern den Kampf, während die Kampagne mit den besten Missionen der Serie zurückkehrt", lautet das Fazit des Mediums.

Da viele Outlets – wie auch DER STANDARD – das Testmuster erst zum Release des Spiels erhalten hat, haben vereinzelte Medien auch noch kein endgültiges Fazit gefällt. Bei GameSpot hält der Shooter derzeit bei nur 70 von 100 Punkten. Das Spiel würde zwar ein gutes Fundament liefern, aber thematisch und beim Co-Op enttäuschen. Bei IGN hat man sich bislang nur die Kampagne angesehen, von der man sich begeistert zeigt: "Das ist die beste COD-Kampagne seit einem Jahrzehnt dank hoher Geschwindigkeit und Varietät".

Bei Gamestar.de hat man hingegen einen Fokus auf den Multiplayer-Aspekt geworfen. Der Modus würde die "wohl intensivsten Feuergefechte der Seriengeschichte" mit sich bringen. Spieler sollen es anfangs nicht allzu leicht haben, da die Schießereien auch "ungewohnt gnadenlos für ein Call of Duty" sind. "Infinity Ward hat Ballast üebr Bord geworfen, der sich in den letzten Jahren in COD angestaut hat und schafft es zugleich, die Faszination und das Feeling der ersten Modern-Warfare-Teile zurückzuholen", lautet das Fazit von Autor Philipp Elsner.

User werfen Entwickler Propaganda vor

Die User auf Metacritic schließen sich den Lobeshymen allerdings nicht an. Die Glorifizierung der US-Truppen stößt vielen Nutzern negativ auf. In den Bewertungen ärgern sich die User auch, dass der Entwickler mit ihrem Spiel den Russen den Schwarzen Peter zuschiebt und Stimmung gegen Russland machen soll. In den Rezensionen ist die Rede von "Propaganda" und "Anti-Russland-Stimmungsmache". (red, 28.10.2019)