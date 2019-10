Leitet ab Juli das ORF-Korrespondentenbüro in Rom: Cornelia Vospernik, Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – Das ORF-Korrespondentenbüro in Rom bekommt eine neue Leiterin: Cornelia Vospernik, in der Vergangenheit unter anderem Präsentatorin des ORF-TV-Auslandsmagazins "Weltjournal", übernimmt diese Funktion mit 1. Juli 2020. Sie folgt damit Mathilde Schwabeneder nach, die zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand tritt. Vospernik sei "eine der renommiertesten ORF-Journalistinnen mit umfassender Erfahrung als leitende Redakteurin, Moderatorin sowie auch als Korrespondentin u. a. in London und Peking", so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Montag in einer Aussendung.

Vospernik, 1969 in Villach geboren, begann ihre ORF-Karriere in der slowenischen Abteilung des ORF-Landesstudios Kärnten. Nach ihrer Matura an der internationalen Schule in Duino bei Triest begann sie ein Dolmetschstudium für Slowenisch und Italienisch, das sie 1994 abschloss.

Dolmetscherin und Journalistin

Seit 1999 moderierte Vospernik die Spät-"ZIB", war aber auch nebenbei als Dolmetscherin, Übersetzerin und Lehrbeauftragte an der Universität Graz tätig. Ab Jänner 2000 war Vospernik als Auslandskorrespondentin in London, wo sie zwei Jahre das ORF-Korrespondentenbüro leitete. Danach war sie Redakteurin der ORF-TV-Hauptabteilung Information und zeitweise als Moderatorin von "ZiB"-Sendungen bzw. des "Weltjournals" zu sehen.

Vospernik leitet von 2007 bis Ende 2010 leitete das ORF-Büro in Peking. Nach ihrer Rückkehr nach Wien war sie für die Information von ORF 1 verantwortlich. Im Dezember 2012 wurde sie zur Leiterin des Büros Nordosteuropa bestellt. Ab 2013 gehörte sie zum Moderations-Teams der Ö1-Journale, ab 2014 präsentierte sie das ORF-TV-Auslandsmagazin "Weltjournal". Zuletzt war sie Redakteurin in der Radio-Außenpolitik. (red, 28.10.2019)