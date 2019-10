Außerdem Umweltproteste in der Türkei, "Willkommen Österreich" mit Charlotte Roche und Nina Proll und "Reiseckers Reisen"

Ihm geht's nicht gut, ihr bald auch nicht: Jack Nicholson versetzt Shelley Duvall in Angst und Schrecken: Stanley Kubricks "Shining" um 22.35 Uhr, ATV 2. Foto: Warner Bros.

19.40 REPORTAGE

Re: Umweltproteste in der Türkei Einem Naturparadies am Golf von Edremit an der Westküste der Türkei droht die Zerstörung durch eine geplante Goldmine. Nach der Rodung von 195.000 Bäumen auf den "Gänsebergen" rebelliert die Bevölkerung. Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Vier Frauen und ein Todesfall Herta liegt in ihrem Krankenbett. Tot durch Ersticken. Die Zirbner Juli hebt es aus den Patschen. Bis 21.05, ORF1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Londons wilde Tiere Wenn des Nachts ein Rudel Rehe für Verkehr im Schritttempo sorgt, wenn allabendlich in den Vorgärten einer Wohnsiedlung eine Füchsin um Futter bettelt oder sich die Arbeiter einer Fischfabrik in der Mittagspause mit einer wilden Robbe vergnügen. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report mit Susanne Schnabl: Grüne Herausforderungen. Dazu ist Grünen-Chef Werner Kogler zu Gast im Studio. / Vor einem Jahr haben der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache und seine FPÖ ein kostspieliges Projekt beauftragt, mit dem die jetzige Führung nichts zu tun haben will. / Mit 24 Jahren sitzt Yannick Shetty von den Neos im Nationalrat. / Verdächtige Spiele: Kindesmissbrauchsverdacht bei "Original Play". Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Stadträtin Ulli Sima, die Schriftsteller Daniel Wisser und Josef Winkler und Schriftstellerin Lydia Mischkulnig. Bis 22.45, ORF3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Charlotte Roche und Nina Proll sind die großartigsten aller Gäste von Stermann/Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 HACKEDICHT

Shining (GB 1979, Stanley Kubrick) Stanley Kubricks Horrorfilm als komplexe Umsetzung der "Auflösung des Menschen": Die geheimnisvoll-blutige Vergangenheit des Overlook Hotel beginnt die Arbeit von Hausmeister und Schriftsteller Jack Nicholson zu überschatten. Die Dekonstruktion von räumlicher und zeitlicher Geschlossenheit: endlose Korridore, Labyrinthe, Visionen der Vergangenheit. Jack Nicholson hat die Axt im Haus und braucht keinen Zimmermann. Bis 0.55, ATV2

Trailer zu "Shining". Tim Schweizer

23.10 RADLER

Reiseckers Reisen Michael Reisecker erkundet mit Rad, Helm und Kamera die Donauinsel und trifft dort auf gesprächige Besucher und stumme Störe. Bis 23.40, ORF1

23.20 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Später Frühling Mit 92 und erblindet nimmt Marianne Klavierstunden. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ein einziges Stück zu erlernen: An den Frühling von Edvard Grieg. Marianne hat viel durchgemacht in ihrem Leben. Bis 23.55, ORF2