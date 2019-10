"The Outer Worlds" weist eine Liste an verbotenen Wörtern für den Namen der Spielfigur auf. Für ein Singleplayer-Spiel ungewöhnlich. Foto: The Outer Worlds

Beim Singleplayer-Rollenspiel The Outer Worlds sind offenbar einige Begriffe für die Namensgebung verboten. Auf Reddit ist nun eine Liste mit all jenen Namen aufgetaucht, die nicht verwendet werden können. Darunter "Hitler", "Gruppenvergewaltigung", "Maccaroni" und "Spaghettifresser". Eine verbotene Liste für Spielernamen ist bei Online-Games nichts Außergewöhnliches – bei einem Singleplayer-Titel aber sehr wohl.

Tastenbefehle können nicht umprogrammiert werden

Für Unverständnis sorgt auch die Entscheidung von Entwickler Obsidian Entertainment, dass manche Tastenbefehle nicht umprogrammiert werden können. In einem Video hat ein YouTuber aufgezeigt, was hierbei möglich ist und was nicht. Wieso sich der Entwickler zu dem Schritt entschlossen hat, ist ebenso unbekannt. (red, 28.10.2019)