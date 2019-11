Australien: Müll sammeln

Mit Clean Up Australia leistet Down Under einen Beitrag zum Umweltschutz. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Sammeln und Vermeiden von Müll. Reisende, die sich freiwillig engagieren wollen, können unter cleanupaustraliaday.org.au die Postleitzahl ihres aktuellen Aufenthaltsortes angeben und finden so Clean-up-Events in der Umgebung. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen sammeln die Teilnehmer Müll und entsorgen ihn im Anschluss. So ist es für die Urlauber möglich, sich im ganzen Land für die Beseitigung von Müll einzusetzen.