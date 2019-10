In dieser Galerie: 2 Bilder Apple verkauft die Airpods Pro um stolze 279 Euro. Foto: apple Foto: apple

Nachdem sich die Leaks in den vergangenen Wochen häuften ist es nun soweit. Apple hat nun auch seine Drahtlos-Ohrhörer, die Airpods, um ein "Pro"-Modell erweitert. Sie unterscheiden sich in mehreren Punkten vom regulären Modell. Der Hersteller streicht besonders die integrierte Geräuschunterdrückung hervor.

Der integrierte H1-Chip soll im Verbund mit einem kleinen Verstärker und einem nach außen gerichteten Mikrofon eintretenden Schall analysieren und mit passendem "Gegenschall" neutralisieren. Damit verspricht man Nutzern die Ausblendung von Umgebungslärm und somit auch ein besseres Klangerlebnis beim Musikhören. Zudem sollen sie eine bessere Sprachqualität beim Telefonieren gewährleisten und dienen auch zur Steuerung der Sprachassistentin Siri.

Apple

Jetzt mit Silikon-Stöpsel

Wer mehr von seiner Außenwelt hören möchte, weil er etwa gerade im Straßenverkehr unterwegs ist, kann die Airpods Pro auch in einen "Transparenzmodus" schalten. Gewechselt wird über einen Drucksensor, der sich am "Stiftende" der Hörer befindet. Über diesen lassen sich auch die Musikwiedergabe steuern und Anrufe annehmen, ablehnen oder beenden.

Beim Design rücken die neuen Airpods mehr in Richtung der Produkte vieler anderer Hersteller. Statt einem Muschelteil aus Kunststoff und in Einheitsgröße gibt es nun einen Ausgang mit Silikonstöpsel, die in drei Größen beigelegt werden. Sie sollen angenehm im Gehörgang liegen. Dank eines Belüftungskanals soll auch kein unangenehmes Druckgefühl im Innenohr entstehen. Die Kopfhörer sind gemäß IPX4-Standard vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Damit sind sie technisch gesehen regentauglich, sollten aber nicht beim Schwimmen oder Duschen getragen werden.

Foto: apple

Bis zu 24 Stunden

Die Airpods Pro kommen in einer Hülle, die den Drahtlos-Ladestandard Qi unterstützt oder mit einem Lightning-Kabel geladen werden kann. Mit dieser soll insgesamt eine Laufzeit von 24 Stunden erreichbar sein. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung soll mit einer vollen Ladung eine Wiedergabezeit von 4,5 Stunden erreicht werden können. Ohne dem Lärmfilter verlängert sich diese um eine halbe Stunde. Im Telefoniebetrieb sind laut Apple bis zu 3,5 Stunden erreichbar.

Kompatibel sind die Airpods Pro mit allen iPhones ab dem iPhone 6s (Plus) sowie dem iPad ab der 5. Generation, dem iPad Air 2, dem iPad Mini 4 sowie allen iPad Pro-Modellen und dem iPod Touch 7. Grundsätzlich lassen sie sich via Bluetooth (5.0) auch mit Android-Smartphones und anderen Geräten verbinden, Apple warnt hier allerdings vor, dass manche Funktionen dabei nicht zur Verfügung stehen.

Verfügbar werden die neuen Hörer ab 30. Oktober. Vorbestellungen nimmt Apple bereits entgegehn. Das Unternehmen verlangt 279 Euro die Airpods Pro samt Ladehülle. (gpi, 28.10.2019)