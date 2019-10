Die Proteste im Irak gehen weiter. Foto: APA/AFP

Bagdad – Im Irak nehmen die Spannungen nach erneuten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten zu. Die Regierung in Bagdad verhängte am Montag nach vier Tagen massiver Proteste eine ab Mitternacht (Ortszeit) geltende nächtliche Ausgangssperre. Kurz darauf forderte der einflussreiche schiitische Geistliche Moktada al-Sadr vorgezogene Neuwahlen.

Allein am Montag waren bei Straßenschlachten zwei Menschen getötet und 112 verletzt worden. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen und von Ärzten starben die beiden Demonstranten weil Einsatzkräfte Tränengasgranaten direkt auf ihre Köpfe abfeuerten. In diesem Monat sind rund 230 Menschen bei den Auseinandersetzungen ums Leben gekommen.

Wirtschaft und Korruption

"Nein, wir werden bleiben", sagte einer der Demonstranten über die Ausgangssperre zu Reuters. Auch wenn es Tausend "Märtyrer" geben werde. Die Unruhen hatten sich an einer immer schlechter laufenden Wirtschaft und einer weitverbreiteten Korruption entzündet. Am Montag ignorierten Schüler und Studenten die Warnungen von Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi und schlossen sich Tausenden Protestlern an. Die Polizei ging mit Tränengas gegen sie vor. (APA, 28.10.2019)