Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, will nun doch eine Abstimmung. Foto: Alex Edelman / AFP

Das US-Repräsentatenhaus will am Donnerstag seine erste formale Abstimmung über die gesetzlichen Grundlagen für die Ermittlungen für ein Amtenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump durchführen.

Das sagten führende Demokraten am Montag und läuten damit eine neue Phase im Verfahren ein, indem sie sich darauf vorbereiten, ihre Ermittlungsergebnisse in der Ukraine-Affäre zu veröffentlichen.

"Rechtsstaatliches Verfahren"



In einem Brief an ihre Parteifreunde, schrieb die Demokratin und Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dass dadurch ein "rechtsstaatliches Verfahren" sichergestellt werden soll. Außerdem will sie die US-Bevölkerung transparent informieren. Durch die Abstimmung im Plenum könne laut Pelosi das Weiße Haus das Fehlen eines Plenarbeschlusses nicht mehr als Ausrede nutzen, um die Untersuchung zu boykottieren, erklärte Pelosi. "Niemand steht über dem Gesetz", betonte die Demokratin.

Es gebe zunehmend Beweise dafür, dass Trump seine Macht missbraucht habe, die nationale Sicherheit gefährde und die Integrität der Wahlen untergrabe, erklärte dazu der einflussreiche Ausschussvorsitzende James McGovern.

Das Weiße Haus reagierte auf die angekündigte Abstimmung in Person der Pressesprecherin Stephanie Grisham: "Wir können keinen vollständigen Kommentar abgeben solange wir nicht den gesamten Text vor uns haben", sagt sie: "Aber Sprecherin Pelosi gibt endlich zu, was der Rest der USA bereits wusste – dass die Demokraten ein nicht-autorisiertes Amtsenthebungsverfahren durchführen." Dadurch würde dem Präsidenten ein faires Verfahren verwehrt bleiben.

Mögliches Signal

Das Ergebnis der Abstimmung bedeutet noch nicht, ob ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird, doch kann es ein klares Signal sein, ob später eine Mehrheit dafür stimmt. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus eine Mehrheit. Präsident Trumps Republikaner kontrollieren allerdings den Senat, der einer Amtsenthebung des Präsidenten letztlich auch zustimmen müsste.

Dem US-Präsidenten wird in der Ukraine-Affäre vorgeworfen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt zu haben. Im Gegenzug für finanzielle Hilfen, sollte er öffentlich Ermittlungen gegen Hunter Biden ankündigen. Der Sohn von Trumps politischem Konkurrenten Joe Biden saß bis April diesen Jahres im Verwaltungsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma. (red, APA, 28.10.2019)