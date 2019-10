Die Parteichefs von ÖVP und Grünen treffen sich am Dienstag in trauter Zweisamkeit zu einer weiteren Sondierungsrunde

In einem Vieraugengespräch wollen sich Sebastian Kurz und Werner Kogler näherkommen, politisch. Foto: Reuters/LEONHARD FOEGER

Wien – Eine endgültige Entscheidung über formale Koalitionsverhandlungen soll nach dem 8. November fallen. Die kommenden eineinhalb Wochen wird zwischen den türkisen Wahlsiegern und den Grünen noch sondiert. Am Dienstag treffen sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler zu einem Vieraugengespräch.

Danach sind noch vier Runden mit den jeweils sechsköpfigen Teams beider Parteien angesetzt – und zwar am Donnerstag ganztägig, am Sonntag nachmittags, am folgenden Dienstag abends und am Freitag kommender Woche ganztägig und abends. In diesen Sondierungsrunden werden ÖVP und Grüne wohl auch tiefer in die Themen eintauchen. Wann genau welche Themen besprochen werden, wollen beide Parteien vorerst nicht verraten.

Steirische Landtagswahl

Spekulationen, Kurz könnte die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen bis nach der steirischen Landtagswahl am 24. November hinauszögern, hatte er Ende vergangener Woche empört zurückgewiesen und sich über "falsch aufgestellte Thesen" von Journalisten und Experten mokiert. "Natürlich habe ich das Ziel, dass ich deutlich vor der Steiermark-Wahl schon bekanntgeben kann, mit wem wir Verhandlungen aufnehmen", versicherte Kurz.

Kogler telefonierte mit Meinl-Reisinger

Abseits der Sondierungen hat Kogler am Montag ein Gespräch mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger geführt. Dabei soll es weniger um eine Beteiligung der Neos an einer etwaigen türkis-grünen Koalition gegangen sein. Als Themen hatten die Grünen im Vorfeld eine grundsätzliche Zusammenarbeit und gemeinsame Schwerpunkte bei parlamentarischen Initiativen genannt. (APA, red, 29.10.2019)