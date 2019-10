Samsungs Pseudosatellit. Foto: screenshot/facebook

Die Besitzer einer Pferdefarm dürften zuletzt sehr überrascht gewesen sein, als plötzlich ein Satellit vom Himmel fiel und auf ihrem Feld landete. Die beiden Bewohner des US-Bundesstaats Michigan geben an, morgens ein Geräusch gehört zu haben, kurz bevor sie ihre Pferde aus dem Stall lassen wollten. "Unglaublich, seht, was gerade vom Himmel gefallen ist. 911 (die Behörden, Anm.) sind selbst erstaunt, und es hat sich in unserem Baum verfangen", schrieb Nancy M. in einem mittlerweile entfernten Beitrag auf Facebook.

Ein Samsung-Logo gab Hinweise darauf, wer für das Objekt zuständig ist. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet daraufhin zeitweise ab, nach 30 Minuten waren die umliegenden Straßen wieder befahrbar.

Selfie im All

Wie "The Verge" berichtet, stellte sich das Objekt als eine Art Pseudosatellit von Samsung heraus – der "Space Selfie Balloon" war eine Marketingaktion des südkoreanischen Herstellers. Dieser stieg laut Angaben von Samsung 20 Kilometer in die Höhe. Nutzer konnten dann ein Selfie versenden, das auf einem an dem Objekt angebrachten Smartphone mit 5G – dafür will Samsung mit der Kampagne werben – dargestellt und fotografiert wird, sodass Konsumenten letztlich ein Bild von sich "im Weltraum" erhalten.

Geplante Landung

Zur Landung selbst heißt es von Samsung gegenüber dem Sender NBC, dass es keine Verletzten gegeben und das Unternehmen das Objekt rasch abgeholt habe. Man bedaure die Unannehmlichkeiten, die womöglich entstanden seien. Laut dem Konzern war die Landung in dem "ausgewählten ländlichen Gebiet" geplant. (red, 29.10.2019)