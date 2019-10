Apple hat das nächste iOS- und iPadOS-Update veröffentlicht. iOS 13.2 bringt nicht nur Fehlerkorrekturen, sondern auch neue Funktionen. Dazu gehören neue Emojis und ein Kamerafeature namens Deep Fusion für die neueste iPhone-Generation.

Update für bessere Fotos und neue Emojis

Das Update bringt ein neues Kamerafeature. Bei Deep Fusion werden mehrere Fotos mit unterschiedlicher Belichtung aufgenommen Pixel für Pixel analysiert. Die besten Bildteile werden dann zu einem Foto kombiniert. Das soll zu besseren Bilddetails und weniger –fehlern führen. Vor allem bei schlechtem Umgebungslicht sollen so bessere Fotos entstehen. Da die Technik den A13-Chip nutzt, ist das Feature auf die Modelle iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max beschränkt.

iOS 13.2 bringt zahlreiche neue Emojis. Screenshot: Emojipedia

Auf allen Geräten, auf denen das Update installiert werden kann, stehen hingegen die neuen Emojis zur Verfügung. Über 70 neue Bilder kommen hinzu. Dazu gehören etwa Faultier, Flamingo, neue Essens-Emojis und neue geschlechtsneutrale Personendarstellungen. Zudem hat Apple einige Emojis einem Redesign unterzogen. Einen detaillierten Blick auf die Änderungen gibt der Blog Emojipedia.

Siri-Datenschutz und Fehlerbehebungen

Überarbeitet hat Apple auch die Datenschutzoptionen für die Sprachassistentin Siri. Nutzer können nun festlegen, ob Apple Interaktionen mit Siri und der Diktierfunktion zum Zweck der Dienstverbesserung speichern darf oder nicht. Auch lässt sich der Verlauf nun aus den Siri-Einstellungen löschen. Das Unternehmen hatte die Auswertung der Aufnahmen durch Menschen vorübergehend gestoppt. Vielen Nutzern war nicht bewusst gewesen, dass die Mitschnitte von Personen ausgewertet werden und nicht von Software.

iOS 13.2 behebt zudem mehrere Fehler. Dazu gehören etwa ein Problem mit dem automatischen Ausfüllen von Passwörtern in Drittanbieter-Apps, Schwierigkeiten bei der Anzeige der Tastatur in der Suchfunktion oder eine "kaputte" Wischgeste am iPhone 11. Für ältere iPhones, die iOS 13 nicht mehr unterstützen, hat Apple zudem iOS 12.4.3 mit einigen Sicherheitsupdate veröffentlicht. (br, 29.10.2019)