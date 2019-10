In dieser Galerie: 3 Bilder Türkische Panzer in Nordsyrien. Foto: Nazeer Al-khatib _ AFP Der Generalstabschef der US-Streitkräfte, Mark Milley, bei einer Pressekonferenz im Pentagon Washington DC. Foto: APA_AFP_GETTY IMAGES_CHIP SOMODE Von Ankara unterstütze arabische Milizen in Ras al-Ayn Foto: Nazeer Al-khatib _ AFP

Istanbul/Tall Abyad/Akçakale – Kurz vor Ablauf eines Waffenruhe-Abkommens für Nordsyrien hat die türkische Regierung mit weiteren Kampfhandlungen gedroht. Sie werde ihre Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG fortsetzen, sollten die Kurdenkämpfer aus Grenzgebieten nicht wie vereinbart bis Dienstagabend abgezogen sein, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Montagnachmittag. Die Frist läuft am Dienstag um 16.00 Uhr MEZ ab.

Die Türkei hatte knapp zwei Wochen nach Beginn eines international massiv kritisierten Militäreinsatzes gegen die YPG am 22. Oktober mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung ein Abkommen geschlossen, das der YPG 150 Stunden Zeit zum Abzug geben sollte.

Çavuşoğlu sagte: Sollte sich bis Ende der 150 Stunden die YPG nicht aus dem Grenzstreifen von "444 Kilometern Länge und 30 Kilometern Breite" zurückziehen, also vom Fluss Euphrat bis zur irakischen Grenze, dann werde die Türkei das Gebiet dort selbst von "Terroristen säubern". Russland dürfte dem dann nicht im Wege stehen. Moskau hatte die YPG kurz nach der Einigung gewarnt, dass russische und syrische Truppen, die in der Region stationiert wurden, um den Abzug zu kontrollieren, ihnen dann keinen Schutz böten.

Abzug läuft laut Ankara "nach Plan"

Die Türkei betrachtet die YPG, die an der türkisch-syrischen Grenze lange Gebiete kontrolliert hat, als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Ziel ihrer Offensive war der Rückzug aller Kurdenmilizen aus dem Grenzstreifen. Das Abkommen mit Moskau besagt auch, dass Russland und die Türkei nach dem vollständigen Abzug der Kurdenmiliz gemeinsam Patrouillen in Teilen der Pufferzone aufnehmen. Damit wäre die Türkei der von ihr angestrebten sogenannten Sicherheitszone recht nah gekommen. Verteidigungsminister Hulusi Akar hatte am Wochenende gesagt, bisher laufe der Abzug "nach Plan".

Die Türkei hatte zuvor ein weiteres Abkommen mit den USA geschlossen, die lange mit der YPG gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zusammengearbeitet hatten. Es galt für einen Teil des Grenzareals zwischen den syrischen Städten Tell Abyad und Ras al-Ayn. Die USA hatten zum Ende der Abzugsfrist unter Berufung auf Kurdenquellen gesagt, alle Kämpfer hätten das Gebiet verlassen. Laut Berichten halten die Gefechte dort weiter an. Çavuşoğlu sagte, "einzelne" Kämpfer seien immer noch vor Ort. Die Türkei werde "die Terroristen, die noch dort sind oder die, die noch nicht abgezogen sind, ebenfalls neutralisieren".

Gipfel zum Kampf gegen den IS

Die US-Regierung will mit ihren Verbündeten Mitte November über den weiteren Kampf gegen die Terrororganisation IS beraten. Außenminister aus den rund 80 Staaten der Koalition gegen den IS würden sich am 14. November in Washington treffen, "um die nächsten Schritte des gemeinsamen Einsatzes zum nachhaltigen Sieg" über die Terrormiliz zu besprechen, erklärte das US-Außenministerium.

Am Wochenende war der bisherige IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi bei einem Militäreinsatz der USA im Nordwesten Syriens zu Tode gekommen. Dessen sterbliche Überreste sind inzwischen auf hoher See bestattet worden. Die USA habe al-Baghdadi bei der Beisetzung religiöse Riten nach islamischen Brauch gewährt, sagten drei US-Beamte der Nachrichtenagentur Reuters. Genaue Angaben zum Ort und Verlauf wurden nicht bekannt. Zwei Beamte sagten, sie glauben, dass die sterbliche Überreste von einem Flugzeug aus ins Meer abgelassen wurden.

Der Generalstabschef der US-Streitkräfte, Mark Milley, bezeichnete bei einer Pressekonferenz al-Baghdadi Bestattung als "angemessen": Diese sei "gemäß der militärischen Prozeduren und des Kriegsrechts" gehandhabt worden. "Es ist erledigt und abgeschlossen."

Anhand seiner Unterwäsche identifiziert

Al-Baghdadi war während des US-Angriffs in Syrien in einen Tunnel geflüchtet, wo er sich selbst und einige seiner Kinder in die Luft sprengte. Seine Überreste wurden nach Angaben Milleys zunächst für DNA-Tests an einen sicheren Ort gebracht. Die Tests bestätigten, dass es sich um den IS-Anführer handelte. US-Präsident Donald Trump sagte, der IS-Chef sei "wimmernd und weinend und schreiend" davongerannt. Diese Angaben konnte Milley jedoch nicht bestätigen.

Nach kurdischen Angaben ist al-Baghdadi anhand von DNA an seiner Unterwäsche identifiziert worden. Ein Geheimagent der kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) habe die Unterwäsche vor dem Einsatz entwendet, erklärte Polat Can, ein ranghoher Vertreter der SDF, am Montag auf dem Onlinedienst Twitter.

Demnach arbeiteten die SDF seit Mitte Mai mit dem US-Geheimdienst CIA zusammen, um al-Baghdadi aufzuspüren und zu überwachen. Der IS-Chef habe seinen Aufenthaltsort sehr oft gewechselt, schrieb Can. Dem SDF-Agenten sei es gelungen, mit ihm in Kontakt zu treten und seine Unterwäsche für einen DNA-Test zu entwenden, "um sicherzugehen, dass die betreffende Person al-Baghdadi selbst war".

Türkische Invasion verzögerte Operation

Dass es zu dem US-Einsatz in Syrien gekommen sei, sei größtenteils das Ergebnis der SDF-Geheimdienstarbeit, schreibt Can auf Twitter. Die Anfang Oktober eingeleitete türkische Offensive in Nordsyrien habe die Operation verzögert. Donald Trump hatte in seiner Ansprache den syrisch-kurdischen Streitkräften "für eine gewisse Unterstützung" gedankt, jedoch keine weiteren Details genannt.

Der IS hat seine einstigen Herrschaftsgebiete im Irak und in Syrien verloren und gilt militärisch als besiegt. Nach einem Bericht der US-geführten Anti-IS-Koalition vom Juni halten sich in dem Gebiet aber noch zwischen 14.000 und 18.000 Anhänger auf, darunter 3.000 Ausländer. Experten warnen, dass diese den passenden Zeitpunkt für ihren nächsten Aufstand abwarten würden. Auch könnten die Extremisten unter neuer Führung wieder an Schlagkraft gewinnen. Örtliche Ableger des IS – etwa in der Sahelzone oder in Somalia – operieren nach Ansicht von Experten ohnehin relativ unabhängig. (APA, Reuters, dpa, 29.10.2019)