In wenigen Wochen startet das neue Streaming-Angebot Disney+. Als eines der Highlights wird die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" gefeiert. Nun ist ein zweiter Trailer dazu erschienen.

Nach "Return of the Jedi"

Es handelt sich dabei um die erste "Star Wars"-Serie, die mit realen Menschen verfilmt wurde und keine Animationsserie ist. Die Geschichte setzt zeitlich fünf Jahre nach den Ereignissen des Films "Return of the Jedi" an. Die Titelrolle des Mandalorian wird von Pedro Pascal gespielt. In den weiteren Rollen sind unter anderem Werner Herzog und Nick Nolte zu sehen.

Disney+ geht am 12. November in den USA, Kanada und den Niederlanden online. Eine Woche später folgen Neuseeland und Australien. Weitere Länder sollen im März 2020 dazu kommen, ob Österreich auch dabei sein wird, ist noch nicht bestätigt. (red, 29.10.2019)