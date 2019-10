Langsam wird es Zeit. Zeit für den Herbst. Denn auch wenn es ein Traum ist, kurz/kurz (also mit kurzen Hosen und kurzen – oder gar keinen Ärmeln) auf 1700 Meter hinauf zu joggen und dann in der Sonne bei absoluter Windstille zu chillen, ist das auf Dauer nicht normal. Nicht Ende Oktober.

Aber das Wetter ist eben wie es ist – und es gilt, das beste daraus zu machen. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass es auf Österreichs halbwegs leicht erreichbaren Ausflugshügeln und -bergen in den letzten Wochen zuging, wie auf der Mariahilfer Straße am Weihnachtseinkaufssamstag – freilich ohne die dort übliche Verbissenheit und den Stress in den Gesichtern.