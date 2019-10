Auf diesem Bild ist auch Echo, der 32. Held von "Overwatch" zu sehen. Foto: Blizzard

Blizzard hat für die heurige BlizzCon wohl einiges in Petto. Nachdem die Hausmesse im vergangenen Jahr viele Fans enttäuschte, will der US-Konzern es heuer wiedergutmachen. So wird der Entwickler wohl einerseits Diablo 4 und wahrscheinlich auch Overwatch 2 enthüllen. Ein Bild mit dem 32. Helden namens "Echo" ist aufgetaucht. Dieser soll allerdings nicht Teil des aktuellen Ablegers, sondern von Overwatch 2 werden. Dort will der Hersteller vermehrt PvE-Elemente und einen neuen PvP-Modus namens "Push" integrieren.

"Diablo 4" wohl fast fix

Freilich sind dies allerdings nur Gerüchte. Auch vor der BlizzCon 2018 gab es Berichte dazu, dass Blizzard Diablo 4 vorstellen wird. Die anwesenden Fans bekamen ein Diablo-Spiel, allerdings nur fürs Smartphone, was für große Unverständnis sorgte. Nun dürfte aber ein tatsächlicher Nachfolger der populären Hack and Slay-Reihe bevorstehen. Zumindest wurde die Existenz von Diablo 4 mittels Inserats von Blizzard selbst bestätigt. Kürzlich ist auch ein Bild aufgetaucht, das einen Charakter aus dem anstehenden Spiel zeigen soll.

Hersteller in der Bredouille

Blizzard muss bei der heurigen BlizzCon auf Charmeoffensive gehen. Einerseits hat der vergangene Ableger der Hausmesse viele Spieler enttäuscht hinterlassen, andererseits steht der US-Konzern aufgrund der Sperre eines E-Sportlers in der Kritik. Bei einem Hearthstone-Turnier hatte sich ein Teilnehmer für die Freilassung von Hong-Kong ausgesprochen. Er wurde daraufhin für ein Jahr gesperrt und ihm die Auszahlung des Preisgeldes untersagt. Nach tagelangen Protesten wurde die Sperre teils aufgelockert.

Kann der Hersteller seine Fans zurückholen?

Die BlizzCon 2019 wird für das Studio wohl gewissermaßen eine Bewährungsprobe. Kann man mit den Vorstellungen Spieler überzeugen, wird die Aufregung rund um den gesperrten Spieler und Diablo: Immortal wohl schnell abklingen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Situationen, in denen Spieler angekündigt haben, einen Hersteller künftig zu boykottieren, nur um dann das nächste Projekt zu unterstützen. Was Blizzard also bei der heurigen BlizzCon präsentiert, wird sich weisen. Am 1. November geht es los – DER STANDARD ist vor Ort und wird zeitnah berichten. (red, 29.10.2019)