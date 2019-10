Der KV-Abschluss stärke Kaufkraft und Konjunktur, sei aber am "oberen Rand des lohnpolitischen Spielraums", sagt Wifo-Lohnexperte Thomas Leoni

So hart wie Stahl waren die Verhandlungen der Metaller heuer nicht, man kam ohne Betriebsversammlungen und Warnstreiks aus. Foto: dpa / Christophe Gateau

Wien – Als durchaus "robusten Abschluss" bezeichnet Wirtschaftsforscher Thomas Leoni vom Wifo das in der Nacht auf Dienstag erzielte Ergebnis der Metallerherbstlohnrunde. Die Löhne und Gehälter in rund 1.200 Maschinenbau- und Metallverarbeitungsbetrieben steigen am 1. November um durchschnittlich 2,8 Prozent, je nach Qualifikation und Lohngruppe zwischen 2,6 und 2,8 Prozent. Die Erhöhung werde die Kaufkraft stärken und die Konjunktur stützen, sagt Leoni zum STANDARD.

Angesichts der Konjunkturabkühlung in dieser sehr von der Automobilwirtschaft und damit dem Export abhängigen Branche werde der Abschluss wohl "eine Herausforderung" für die Industrie. "Gemessen an Inflation und Produktivität ist der Abschluss am oberen Rand des lohnpolitischen Spielraums", sagt der auf Lohnentwicklung spezialisierte Ökonom des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Preisliche Wettbewerbsfähigkeit

Wiewohl eine Herausforderung für die Unternehmen, sieht Leoni die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie durch den Abschluss nicht gefährdet. Laut Wifo-Berechnungen hat sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie gegenüber den Haupthandelspartnern im EU-Binnenmarkt zuletzt tendenziell verbessert. Die Lohnstückkosten, also die Arbeitskosten je produzierte Einheit, in der Herstellung von Waren waren seit der Krise rückläufig und zuletzt recht stabil. 2018 entsprachen sie dem Durchschnitt der Handelspartner, heißt es in der soeben publizierten Wifo-Analyse, während sich die Produktivität dynamischer entwickelt hat.

Eher Symbolcharakter attestieren Branchenbeobachter der Anhebung des Mindestlohns für die zwei untersten Verwendungsgruppen in der Metallindustrie von 1.914 auf 2.000 Euro. Mit diesem Plus von 4,4 Prozent haben die Gewerkschafter rund um Rainer Wimmer (Proge) und Karl Dürtscher (GPA) den angestrebten "Vierer vor dem Komma" doch noch erreicht.

2.000 Euro Mindestlohn

Die Zahl der Profiteure dürfte allerdings überschaubar sein, betroffen sind vergleichsweise wenige Beschäftigte. Denn der Großteil der insgesamt rund 200.000 Arbeitnehmer in der gesamten Metallindustrie, also inklusive Bergbau-, Stahl- und Fahrzeugindustrie, verdient deutlich besser. Wifo-Mann Leoni gibt die Überzahlung bei Löhnen mit 17 Prozent an, bei den Gehältern der Industrieangestellten mit 25 Prozent.

Signalcharakter für andere Branchen haben 2.000 Euro Mindestlohn allemal, insbesondere für die halbe Million Handelsangestellte in Österreich, deren Kollektivvertragsverhandlungen am Dienstag fortgesetzt wurden.

Schlecht für Hilfsarbeiter

Sehr kritisch sieht diese Entwicklung Ulrich Schuh vom Wirtschaftspolitischen Zentrum WPZ Research. Zwar sehe der gesamte Abschluss auf den ersten Blick "relativ vernünftig" aus, weil es eine Einigung gab, mit der beide Seiten "leben können". Das könnte aber kontraproduktiv wirken, weil der Konjunkturabschwung die ohnehin enorme Arbeitslosigkeit von Niedrig- oder Unqualifizierten weiter hochtreibe. Unqualifizierte Kräfte würden dadurch verhältnismäßig teuer, was den Wiedereinstieg aus der Arbeitslosigkeit ins Erwerbsleben sehr schwierig mache.

Die Tendenz, die unteren Einkommen stärker anzuheben als die oberen, halte seit rund zehn Jahren an und verstärke dieses Problem, anstatt mit ausgewogener Lohnpolitik gegenzusteuern, mahnt Schuh. Letztlich treibe das die Automatisierung voran, was letztlich dazu führe, dass diese Arbeitsplätze für Geringqualifizierte und Hilfskräfte verschwinden. "In Österreich sind ein Fünftel der Arbeitslosen geringqualifiziert, das ist ein unerträgliches Ausmaß", warnt Schuh. (Luise Ungerboeck, 29.10.2019)