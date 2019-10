Aus der (blauen) Ausgangslage hat sich die Eismasse von D28 nach der Abspaltung in Reiseposition (rot) gedreht. Foto: ESA/Copernicus Sentinel, CC BY-SA 3.0 IGO

Bremerhaven – Bei Riesen dauert es immer etwas, bis sie ihren massigen Körper vom Fleck bringen – und D28 ist immerhin viermal so groß wie das Wiener Stadtgebiet. Anfang Oktober war der Eisberg vom Amery-Schelfeis in der Ostantarktis abgebrochen. Nach einer Drehung um 90 Grad hat er sich nun in Bewegung gesetzt, berichtet das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI).

Satellitenaufnahmen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) legen aber nahe, dass D28 fürs erste nur eine kurze Etappe zurücklegen wird. "Er driftet jetzt auf eine kleine Insel zu", sagte AWI-Wissenschafterin Daniela Jansen. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass er auf seiner Drift im Meereis zunächst aufgehalten werde.

Schätzungen zufolge ist D28 30 Kilometer breit, 60 Kilometer lang und mehr als 200 Meter dick. (red, APA, 29. 10. 2019)