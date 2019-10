Youtube Music gibt es nun auch als App für den Desktop. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Youtube hat seinem Musik-Dienst neue Features spendiert. Der Streaming-Dienst kann nun auch mit einer App am Desktop verwendet werden. Außerdem wird Apples Siri unterstützt.

Browser-Erweiterung

Bislang konnte Youtube Music am Desktop nur über die Website wiedergegeben werden. Wer das am PC nicht möchte, kann sich nun die Web-App installieren. Sie steht als Extension für Chrome und Microsoft Edge. Bei der Installation wird eine Verknüpfung am Desktop abgelegt.

In der mobilen Variante für iOS wird nun außerdem Siri unterstützt. Nutzer können am iPhone nun also ansagen, dass Siri ein Lied über Youtube Music abspielen soll. Dabei wird auch Apple CarPlay unterstützt. (red, 29.10.2019)