2020 soll eine europäische Cloud starten. Foto: APA/dpa/Swen Pförtner

Die deutsche Bundesregierung drückt beim Aufbau eines europäischen Cloud-Netzwerks im Kampf gegen drohende Abhängigkeit von Anbietern aus China und den USA aufs Tempo. Im Frühjahr 2020 solle das "Projekt Gaia-X" gegründet werden, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Papier des deutschen Wirtschaftsministeriums. Der Livebetrieb soll dann Ende 2020 mit ersten Anbietern und Anwendern starten. "Unser Ziel ist es, für Europa, seine Staaten, seine Unternehmen und seine Bürgerinnen und Bürger die nächste Generation einer europäischen Dateninfrastruktur zu entwickeln", heißt es in dem Papier.

Abhängigkeit von USA und China

Die Bundesregierung, aber auch Frankreich treibt die Sorge um, dass wichtige Zukunftstechnologien von amerikanischen und chinesischen Anbietern dominiert werden könnten – zum Schaden europäischer Unternehmen. So wird etwa das boomende Cloud-Geschäft – bei dem Speicherplatz, Software und Rechenleistung über das Internet bereitgestellt wird – von US-Konzernen wie Amazon und Microsoft beherrscht.

Daten gelten als zentraler Rohstoff der Zukunft – etwa bei Thema wie künstlicher Intelligenz oder auch bei der Datenanalyse zur Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs. Andere europäische Länder treibt daher ebenfalls die Sorge um, von der Konkurrenz in Übersee abgehängt zu werden. Insbesondere Frankreich, aber auch andere europäische Länder werden daher eingeladen, das Projekt weiterzuentwickeln.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wollte die Pläne am Dienstag beim Digital-Gipfel in Dortmund vorstellen. Er stürzte dort jedoch von der Bühne und verletzte sich. (Reuters, 29.10.2019)