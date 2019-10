Das Entfernen von großflächigem Schimmelbefall sollte man Profis überlassen. Foto: http://www.istockphoto.com/amixstudio

Mit den herbstlichen Außentemperaturen wird in manchen Wohnungen der Schimmel wieder zum großen Thema. Schimmel kann entstehen, wenn warme Raumluft auf kalte Mauern trifft. Die Mauer wird feucht. Beste Voraussetzungen also für Schimmel. Oft wächst er lange gut versteckt hinter Möbelstücken oder in einem Eck im Bad.

Oft gibt es Schimmel in schlecht gedämmten Gebäuden oder in Neubauten, in denen noch eine gewisse Baufeuchte vorhanden ist. Häufig wird die Wohnung von den Bewohnern nicht ausreichend gelüftet, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Zwei bis drei Mal am Tag sollte die Wohnung wenn möglich quergelüftet werden. Besonders streng muss man dann sein, wenn in der Wohnung viel Wäsche aufgehängt, viel geduscht und viel gekocht wird.

Schimmel entfernen

Kommt es trotzdem zu Schimmel, sollte dieser mit hochprozentigem Alkohol aus der Apotheke entfernt werden. Hat er sich schon großflächig ausgebreitet, sollten Profis zur Hilfe gerufen werden.

Hatten Sie Ihrem Zuhause schon einmal mit Schimmel zu kämpfen? Wie sind Sie ihn losgeworden – und welche Tipps haben Sie für Betroffene? Oder haben Sie keine Probleme mehr mit dem Schimmel, weil Sie eine Wohnraumlüftung haben? (red, 30.10.2019)