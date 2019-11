Wissen über Insekten, Vögel, Pflanzen und generell über verschiedene Arten ist immer weniger weit verbreitet. Zeigen Sie, dass dem nicht so sein muss

Volksschulkinder erkennen im Schnitt zwölf Automarken aber nur drei Vogelarten und zwei Baumarten richtig, berichten Barbara-Amina Gereben und Andrea Möller von der Universität Wien in ihrem Artikel "Ziesel, Vögel und Igel: Wir schützen nur, was wir kennen". Ein durchaus dramatischer Befund, dessen Ursachen vor allem in der Ausbildung von Biologen und Biologinnen und künftigen Lehrern und Lehrerinnen liegen. Die immer wieder versuchte "Entrümpelung" von Lehrplänen zielt allzu oft auf genau solche Kompetenzen ab und auch Naturerlebnisse von Kindern kommen – im Vergleich zu früher – zu kurz. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Wissen über Arten? Testen Sie Ihre Kenntnisse im von den Expertinnen der Universität Wien zusammengestellten Quiz: