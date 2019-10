Eric Kandel war in den vergangenen Jahren mehrmals zu Gast in Österreich. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Medizin-Nobelpreisträger Eric Kandel wird seinen 90. Geburtstag am 7. November in Wien feiern – der Stadt, aus der er 1939 mit seiner Familie in die USA flüchten musste. Ärztekammer, Stadt Wien sowie Universität Wien und Medizin-Universität Wien würdigen den Nobelpreisträger aus dem Jahr 2000 mit einem Festreigen.

Bereits am 6. November wird Kandel im Wiener Rathaus geehrt: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) lädt dort zu einem Empfang zu Ehren Kandels. Am gleichen Tag verleiht die Ärztekammer für Wien dem Mediziner ihr "Großes Ehrenzeichen am Bande" – "als Ausdruck der großen und tiefen Verbundenheit mit Eric Kandel und in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste und Leistungen in der Hirnforschung". Es ist dies die höchste Auszeichnung der Ärztekammer.

Unter dem Motto "Happy Birthday, Eric" veranstalten die Universität Wien und die Medizinische Universität Wien am 7. November ein "Fest für Eric Kandel". Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt teil, Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, den mit dem Nobelpreisträger eine persönliche Freundschaft verbindet, und Kandels Frau Denise werden persönliche Worte sprechen. Die Laudatio hält der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Anton Zeilinger. (red, APA, 29. 10. 2019)