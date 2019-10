In dieser Galerie: 2 Bilder Libanons Premierminister Saad Hariri drang bisher nicht mit seinen Reformvorschläge durch.

Foto: REUTERS/Mohamed Azakir Proteste in Beirut. Foto: AP Photo_Hassan Ammar

Angesichts der anhaltenden Demonstrationen gegen die Regierung im Libanon hat der Ministerpräsident des Landes, Saad Hariri, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Beirut seinen Rücktritt angekündigt.

Seit zwölf Tagen legt eine landesweite Protestbewegung, die aus Vertretern aller Religionen, Schichten und Altersgruppen besteht, das öffentliche Leben im Libanon lahm. Der Grund: Die Misswirtschaft und Korruption der vergangenen Jahre hat zur Stagnation der Wirtschaft geführt und die Aussichten auf bessere Zeiten für die Bewohner des Landes getrübt.

Obwohl die Demonstranten eine vollständige Ablösung der Regierung fordern, so traute sich jedoch kaum jemand an einen Systemwechsel zu glauben. Es sind zwar die größten Proteste, die es im Libanon jemals gab, aber die regierenden Politiker – Vertreter verschiedener Glaubensgemeinschaften – wehrten sich bislang stur gegen die Rücktrittsforderungen.

Hisbollah-Anhänger attackierten Protestierende

Der sunnitische Ministerpräsident Hariri verabschiedete vergangene Woche als Antwort auf die Proteste eiligst ein Reformpaket. Der christliche Präsident Michel Aoun bot den Demonstranten in einer scharf kritisierten Rede lediglich "Gespräche" an. Der Anführer der in der Regierung vertretenen schiitischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, schloss einen Rücktritt der Regierung am vergangenen Freitag sogar aus. Und der schiitische Parlamentspräsident Nabih Berri, der bereits seit 1992 im Amt ist und als besonders einflussreicher Politiker gilt, ignorierte die Protestbewegung und meldete sich erst gar nicht zu Wort. Die Proteste hielten zwar an, jedoch gingen Tag für Tag weniger Menschen auf die Straße.



Am Dienstag verdichteten sich dann aber Gerüchte, dass die Proteste einen ersten hochrangigen Rücktritt erwirken könnten. Daraufhin stürmten Hisbollah-Anhänger den Hauptplatz Beiruts und zündeten die Zelte der Protestierenden an. Schwarz gekleidete Männer gingen mit Stöcken gegen Demonstranten vor. Genau wie ihr Anführer Nasrallah, wollen sie, dass die Regierung fortbesteht.

In Brand gesetzte Zelte im Zentrum von Beirut. Foto: AP Photo/Bilal Hussein

Um 16.00 Uhr kam dann dennoch die Ankündigung: Hariri tritt zurück. Er sei in einer Sackgasse gefangen, sagte der Regierungschef und erklärte, er werde dem Präsidenten sein Rücktrittsgesuch übergeben. Nach der libanesischen Verfassung bleibt das Kabinett von Hariri zunächst geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung gebildet werden kann – zuletzt hatte die Regierungsbildung aufgrund von Streitigkeiten zwischen den verschiedenen politischen Lagern mehr als neun Monate gebraucht.

Ob Hariris Entscheidung die Protestbewegung besänftigen wird, oder die Demonstranten dazu ermutigen wird, weitere Rücktritte zu fordern, ist vorerst unklar. Auslöser der Demonstrationen am 17. Oktober war die Ankündigung der Regierung, WhatsApp-Anrufe künftig besteuern zu wollen, gewesen. Es wurde allerdings schnell deutlich, dass sich der Unmut der Demonstranten gegen die gesamte politische Elite des Libanons richtet – weil sich der Alltag vieler Menschen auch 30 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs nicht gebessert hat.

Das Mittelmeerland steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, die mit finanziellen Belastungen und täglichen Entbehrungen einhergehen – wie zuletzt im Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990. (fmo, 29.10.2019)