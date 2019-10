Bis zu 1.000 Menschen sind von der Schließung des Lagers betroffen. Foto: APA/AFP/ELVIS BARUKCIC

Sarajevo – Bosniens Sicherheitsminister Dragan Mektic hat am Dienstag die Schließung vom Flüchtlingszentrum Vucjak, etwa zehn Kilometer entfernt von der nordwestlichen Stadt Bihac, angekündigt. Im Aufnahmezentrum hielten sich laut dem Minister derzeit zwischen 800 und 1.000 Flüchtlinge und Migranten auf.

Das Aufnahmezentrum war im Juni unweit einer Mülldeponie und eines Minenfeldes errichtet worden. Mehrere internationale Organisationen hatten sogleich gewarnt, dass das Zentrum ein ernstes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko darstelle und nicht den internationalen Normen entsprechend für die Unterbringung von Flüchtlingen ausgestattet sei.

Keine ehemaligen Kasernen

Föderationspremier Fadil Novalic hat Mektic zufolge dieser Tage einige Standorte vorgeschlagen, wo ein neues Aufnahmezentrum errichtet werden könnte. Es würde sich um eine Investition im Wert zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro handeln, berichtete der Minister. Die Kommunalbehörden sind weiterhin nicht bereit, den gesamtstaatlichen Behörden ehemalige Militärkasernen zur Aufnahme von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.

Die Behörden des Kantons Una-Sana hatten in der Vorwoche die Schließung von weiteren zwei Aufnahmezentren, Bira in Bihac und Miral in Velika Kladusa, angekündigt. In den beiden Zentren halten sich derzeit rund 2.000 Flüchtlinge und Migranten auf.

Im Kanton Una-Sana befinden sich laut früheren Angaben der Regionalregierung etwa 5.000 Migranten und Flüchtlinge, heuer wurden bereits 36.000 registriert. (APA, 29.10.2019)