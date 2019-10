Hält die Eröffnungsrede bei einer Tagung des Abdullah-Zentrums: der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer. Foto: Cremer

Wien – Sie waren am vergangenen Freitag da, sie werden auch diesen Freitag kommen: Seit rund vier Jahren findet wöchentlich eine Mahnwache vor dem König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog (Kaiciid) am Schottenring statt. Die Demonstranten fordern die Freilassung des saudischen Bloggers Raif Badawi, der im Jahr 2014 zu zehn Jahren Haft und 1000 Stockhieben verurteilt worden war, weil er angeblich den Islam beleidigt hatte.

Immer mit dabei: die frühere Grünen-Abgeordnete Alev Korun. Für sie steht das Zentrum in Wien, das 2012 gegründet worden ist, nicht für Dialog, sondern vielmehr für die "Weißwaschung der Politik Saudi-Arabiens". Dass der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer am Mittwoch die Eröffnungsrede bei einer zweitägigen Konferenz zum Thema "Hate Speech" hält, versteht sie daher "gar nicht".

Heikler Auftritt

Heikel ist der Auftritt von Fischer auch aus einem anderen Grund. Denn erst im Juni haben SPÖ und FPÖ im Nationalrat – auf Betreiben der Liste Jetzt – einem Entschließungsantrag zugestimmt, der die Schließung des Zentrums gefordert hat. Die ÖVP hatte in einem eigenen Antrag das Aus für den Standort in Wien gefordert. Auslöser war die später zurückgenommene, drohende Hinrichtung eines 18-Jährigen in Saudi-Arabien. Das Außenministerium hatte damals zugesichert, diesem Beschluss zu entsprechen. Nur so einfach ist das nicht. Denn durch die Neuwahlen ist dieser Entschließungsantrag Geschichte – es müsste ein neuer eingebracht werden. Die FPÖ hat dies bereits für die nächste Nationalratssitzung angekündigt. Vom Auftritt Fischers halten die Blauen dementsprechend wenig, Und man weist darauf hin, dass damals auch die SPÖ für die Schließung votiert hatte, womit man auch dieses Mal rechnet. Was es aus Sicht der Blauen auch brauche: eine Distanzierung der Partei vom Auftritt Fischers.

Komplizierte Angelegenheit

Selbst wenn der neuerliche Antrag wieder eine Mehrheit findet, leichter wird die Schließung dadurch nicht. Es ist, wie es der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen ausdrückte, eine "komplizierte Angelegenheit". Denn das Kaiciid ist eine internationale Organisation, gegründet von Saudi-Arabien, Österreich und Spanien, größtenteils von Riad finanziert. Der Vatikan hat einen sogenannten Beobachterstatus.

Die Folgen eines einseitigen Rückzuges Österreichs hat schon im Juni Irmgard Marboe, Professorin für internationales Recht, im STANDARD skizziert. "Wenn man einfach austritt, kann man nicht mehr mitbestimmen, und der Sitz Österreich bleibt im Vertrag erhalten", sagte sie damals. Nachsatz: "Das will man sicher nicht."

Das Außenamt stellte Anfang dieser Woche dennoch erneut klar, am geplanten Vorhaben festzuhalten. (APA, pm, 30.10.2019)